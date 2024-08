L'Antwerp ne digère pas la défaite face à Anderlecht : "On a eu les meilleures occasions"

L'Antwerp s'est incliné face à Anderlecht. Les Anverois ont péché dans le dernier tiers du terrain.

Si Anderlecht a eu la possession de balle, c'est bien l'Antwerp qui s'est procuré les meilleures occasions cette après-midi. Les hommes de Jonas De Roeck ont tiré 29 fois au but, accumulant 2,87 expected goals (contre 0,84 aux Anderlechtois).

Mais la réalité du marquoir est sans appel. L'Antwerp n'a pas su confirmer sa victoire inaugurale à Charleroi et concède même une première défaite à domicile.

"On méritait de gagner, on a eu les meilleures occasions" juge Jelle Bataille au micro de DAZN. "Mais en première mi-temps, on ne parvient pas à plus les concrétiser, et en deuxième c'est surtout une question de mauvais choix dans la dernière passe".

L'Antwerp sur la bonne voie

Malgré le nouveau cycle entamé et les joueurs encore sur le départ, l'Antwerp montre qu'il faudra toujours composer avec le matricule 1 cette saison : "Il y a des nouveaux mais les tauliers comme Toby Alderweireld nous prennent sous leurs ailes, ils donnent de la force" explique Mahamadou Doumbia.

La fin du mercato et les prochaines journées de compétition continueront de nous éclairer sur les réelles ambitions anversoises. La semaine prochaine, c'est une équipe de Saint-Trond en plein doute qui se rendra au Bosuil.