La poisse pour Michel-Ange Balikwisha, qu'on citait sur le départ de l'Antwerp cet été

Michel-Ange Balikwisha aurait bien pu décrocher un transfert dans ce dernier mois de mercato. Mais l'attaquant de l'Antwerp s'est blessé.

Le dossier concernant un éventuel transfert de Michel-Ange Balikwisha n'avait plus été évoqué depuis plusieurs semaines, mais rien n'indiquait qu'il était clos. En effet, l'attaquant a une valeur marchande très intéressante et le Great Old a besoin de liquidités.

Ainsi, l'intérêt du Celtic Glasgow avait longtemps été évoqué, et dans ce dernier mois de mercato, l'international belge U21 aurait bien pu encore changer d'air. Mais le sort vient probablement d'enterrer les espoirs de transfert pour Balikwisha.

En effet, le Nieuwsblad nous apprend ce lundi que Michel-Ange Balikwisha s'est occasionné une déchirure musculaire. Cela devrait le tenir éloigné des terrains pour 6 à 8 semaines, autrement dit entre un mois et demi et deux mois.

Le mercato belge se ferme le 6 septembre, le mercato écossais le 30 août à 23h30. D'ici là, Balikwisha ne sera pas encore près d'être remis, et le Celtic Glasgow pourrait donc décider de se tourner vers un joueur immédiatement disponible.

Un coup d'autant plus dur que toujours selon le Nieuwsblad, les négociations pour un départ (le Celtic n'est pas mentionné) se trouvaient à un "stade avancé". Partie remise ?