Un ancien Diable surprend : "Ce match était le plus beau du week-end"

Vital Borkelmans, ancien adjoint de Marc Wilmots, a bien aimé ce qu'il a vu au Bosuil dimanche dernier. Selon lui, c'était le meilleur match du week-end.

Le duel entre l'Antwerp et Anderlecht a été par moments intense, a réservé des surprises et des retournements de situation, mais n'a pas forcément été désigné comme un excellent match de football. L'Antwerp n'est pas encore au point, et le RSCA a surtout été très efficace.

Pourtant, Vital Borkelmans, dans son analyse pour Het Belang Van Limburg, a dit tout le bien qu'il avait pensé de la rencontre remportée 1-2 par le RSC Anderlecht. "Le match entre l'Antwerp et Anderlecht a été le meilleur match de cette deuxième journée de Jupiler Pro League", affirme-t-il.

Pour l'ancien adjoint de Marc Wilmots chez les Diables Rouges, "les deux équipes ont joué du beau football et se sont créées de nombreuses occasions". Borkelmans estime cependant qu'Anderlecht ne méritait pas sa victoire.

"L'Antwerp méritait mieux que cette défaite. Les deux clubs voulaient jouer au football, c'est ce que les gens veulent voir. Il y avait un schéma de jeu clair", souligne l'ex-Diable Rouge. "Les joueurs ont suivi le plan tactique".

Une sérénité que Borkelmans n'a pas vu partout. "Dans beaucoup de clubs, on ne voit pas ça après la préparation de la saison", regrette-t-il. Cela fera plaisir à Jonas De Roeck et Brian Riemer.