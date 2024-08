Anderlecht a-t-il eu chaud ? La Review répond : "Si un penalty avait été sifflé..."

En fin de rencontre ce dimanche entre l'Antwerp et Anderlecht, Toby Alderweireld aurait souhaité obtenir un penalty pour, estime-t-il, une poussée. Jonathan Lardot, nouveau patron de l'arbitrage belge, répond.

Alors que le score était de 1-2 en faveur du RSC Anderlecht, l'Antwerp n'a pas baissé les bras ce dimanche. Le Great Old a poussé, avec notamment un Toby Alderweireld monté en qualité d'attaquant de fortune, pour aller chercher l'égalisation.

C'est dans ce contexte que le capitaine de l'Antwerp s'est écroulé dans le rectangle suite à un contact avec Jan-Carlo Simic, la nouvelle recrue du RSCA. Alderweireld espérait recevoir un penalty, mais Mr Lambrechts est resté impassible.

Ce lundi, Under Review est revenu pour DAZN sur cette phase litigieuse. Jonathan Lardot, qui a remplacé Franck De Bleeckere dans ce rôle pour cette saison après avoir rangé le sifflet, se réjouit que l'arbitre du match n'ait pas fait d'excès de zèle.

Contact, mais pas faute sur Alderweireld

"Pour être honnête, je trouve cela léger. Comme vous le dites, l'Antwerp pousse pour égaliser, et fait donc tout pour influencer l'arbitre", commence Mr Lardot. "Je suis content qu'Erik soit resté lucide et cohérent dans sa "ligne d'intervention".

UnderReview | Le Royal Antwerp FC méritait-il un penalty ? Jonathan Lardot donne son verdict. ⚖️ pic.twitter.com/V3BD21VMxq — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 5, 2024

Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas contact, comme le reconnaît Jonathan Lardot, mais bien que ce contact est trop léger pour justifier un penalty. "Ce qui est dangereux avec les ralentis, c'est que l'on voit plus de détails et de contacts, qu'on peut interpréter de la mauvaise façon. Il est important que le VAR prenne sa décision à vitesse réelle", estime-t-il.

Cependant, si Erik Lambrechts avait été plus sévère, la VAR n'aurait pas pu intervenir, précise également Mr Lardot. "À vitesse réelle, on ne peut pas dire que le contact soit suffisant pour influencer Toby Alderweireld. Mais si penalty avait été sifflé, la VAR ne serait pas intervenue, car il y a contact, on ne peut pas dire le contraire".

Bref : cela n'aurait pas été une "clear & obvious mistake" de la part de Mr Lambrechts de siffler penalty. "Mais notre ligne d'intervention doit rester élevée, afin de penser dans le sens du football. Nous attendons un penalty quand il y a une faute claire".