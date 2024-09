LIVE : Suivez Anderlecht - Charleroi en direct commenté

David Hubert n'avait que peu de temps pour apposer sa griffe au RSC Anderlecht, mais il surprend déjà pour son premier onze de base. En effet, le coach ad interim a opté pour une équipe plutôt défensive !

David Hubert avait prévenu que son style de jeu mettrait l'accent sur l'organisation, et il n'a pas menti. En effet, son premier onze est un peu à l'image du joueur qu'il était : costaud. Mats Rits ou Leander Dendoncker devant la défense ? Le coach ad interim n'a pas choisi.

En effet, Rits ET Dendoncker sont titulaires de concert, pour la première fois depuis le retour du Diable Rouge à Anderlecht. Un choix plutôt défensif qui pourrait ne pas plaire aux supporters, qui espéraient un peu d'audace avec le départ de Brian Riemer.

Mario Stroeykens et Yari Verschaeren sont également titulaires : reste à voir lequel des trois sera en 10 et lequel sera sur l'aile. Samuel Edozie, lui, prendra l'autre flanc, Francis Amuzu restant sur le banc et Anders Dreyer étant blessé.

Devant, on retrouve bien sûr Kasper Dolberg. Enfin, notons que Moussa N'diaye pallie l'absence de Ludwig Augustinsson au poste d'arrière gauche.