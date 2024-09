L'hommage de Théo Leoni à Brian Riemer : "Il a ramené l'équipe là où les gens voulaient la voir"

Anderlecht n'est pas parvenu à retrouver le chemin de la victoire contre Charleroi. Théo Leoni a analysé la situation avec beaucoup de lucidité.

Après avoir débuté tous les matchs jusqu'ici en championnat, Théo Leoni a retâté du banc contre Charleroi. Chose qu'il accepte sans sourciller : "J'étais moins bien lors du dernier match, c'est normal, c'est le foot, à moi de montrer que j'ai ma place" déclare-t-il à DAZN.

Anderlecht n'a plus gagné depuis quatre matchs. Le départ de Brian Riemer ne s'est pas encore fait vraiment ressentir dans le jeu, il faut dire que David Hubert n'a pas encore eu l'occasion d'imprimer sa griffe : "On a eu un entraînement et demi, il ne sait pas tout changer du jour au lendemain" confirme Leoni.

Pour ses premiers jours en charge de l'équipe A, l'entraîneur intérimaire s'est limité aux bases : "Il a analysé ce qu'on pouvait faire de mieux, jouer au sol, entre les lignes, les combinaisons, on a essayé de la faire mais il faut continuer à progresser, oser, tenter. Il faut rester positifs, croire en nous, en nos qualités d'équipes, il n'y a que comme ça qu'on remontera".

Théo Leoni n'oubliera pas Brian Riemer

Ce n'est toutefois pas le calendrier qui aidera l'équipe à se repenser : "On doit travailler mais on va aussi enchaîner, on joue tous les trois jours. Pas facile dans ces conditions. Ceux qui ont joué aujourd'hui ne seront pas sur le terrain demain parce qu'en récupération, puis deux jours après, les jambes sont encore lourdes".

Le moment est en tout cas particulier pour Leoni, qui a vu partir le coach qui lui avait donné sa chance à Anderlecht : "On était proches, on a passé deux ans ensemble. Brian a fait un super boulot pour le club, il a ramené l'équipe là où les gens voulaient la voir. Ce n'était pas facile. On ne peut que le remercier pour ce qu'il a fait. Mais c'est le foot, maintenant il faut regarder vers l'avant".