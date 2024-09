Alexis Flips a été soutenu par le public d'Anderlecht : "Mais j'espère quand même qu'on finira devant eux !"

Alexis Flips a fait son retour au Lotto Park sous les couleurs du Sporting Charleroi. Il a été soutenu par son ancien public.

En cours de première période, une banderole avait été déployée par la tribune de la Mauves Army : "Courage Flips". Un message qu'on aurait pu prendre pour une façon de l'encourager dans son nouveau défi sportif.

Selon nos informations, il serait en réalité lié à un drame personnel récent vécu par la famille Flips. Néanmoins, l'intention est claire : signifier l'affection du public anderlechtois pour un joueur qui a très peu obtenu sa chance sous Brian Riemer.

Alexis Flips est ensuite rentré à l'heure de jeu, salué par le public une fois de plus, et a disputé une demi-heure intéressante. Après la rencontre, il a été saluer la tribune des ultras anderlechtois et a été chaleureusement applaudi. De belles images.

Mais bien sûr, le Français reste un compétiteur. "Les supporters m'ont vraiment réservé un bel accueil, j'ai eu l'impression d'encore jouer à domicile, c'est difficile à réaliser", souriait-il au micro de DAZN. "Je suis aussi satisfait de notre match même si on méritait un peu mieux".

Flips a assuré son ancien club de son soutien : "Ils ont eu une semaine difficile en interne, mais je pense que c'est juste une question de temps avant qu'on revoie le grand Anderlecht. Même si j'espère quand même qu'ils termineront derrière nous cette saison", conclut-il en souriant. Personne à Anderlecht ne lui en tiendrait rigueur.