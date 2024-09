Plus de Riemer mais toujours pas de football : Anderlecht cale encore face à Charleroi

Le duel des Sporting s'est achevé sans vainqueur et sans but ce samedi. Anderlecht n'a pas connu d'électrochoc après le licenciement de Brian Riemer.

On se demandait à quoi allait ressembler le RSCA mouture David Hubert, même si on s'attend bien sûr à ne le voir que pour quelques rencontres. D'emblée, un signal fort : ancien milieu de terrain solide et bosseur lui-même, Hubert alignait Dendoncker ET Rits dans l'entrejeu. Pas de quoi refroidir une Mauves Army en feu qui avait sorti le grand jeu niveau tifo et pyrotechnie.

Mais le feu, c'est Charleroi qui le met très tôt : un centre de Dragsnes trouve Daan Heymans qui force Colin Coosemans à une parade précoce (3e). Anderlecht est prévenu. Et peut-être bien inquiet : le jeu bruxellois manque de fougue et de spontanéité. Seul Samuel Edozie tente de mettre le feu sur son flanc gauche, mais est bien en peine face à un duo Petris-Camara omniprésent.

Coosemans 1-1 Koné

Charleroi prend confiance dans le jeu même si les Zèbres se contentent de tenter de partie en contre ; Guiagon et Heymans, surtout, multiplient les jolis gestes et les combinaisons. Mais aux alentours de la demi-heure, le RSCA va se réveiller : Edozie frappe au-dessus (28e), Sardella et Verschaeren multiplient les centres dangereux qui forcent un dégagement in extremis sur la ligne de Koné.

© photonews

Le portier carolo, cependant, devra attendre la 40e pour un premier arrêt : Killian Sardella avait envoyé un vrai pétard en rentrant dans le jeu (40e). Il répondait là à la première frappe d'un Grejohn Kyei impliqué mais discret (39e). Le match est peu rythmé, mais plaisant.

La seconde période voit le RSCA remonter bien plus précis sur la pelouse : après un excellent coup-franc plein axe obtenu par Verschaeren, le corner suivant trouve la tête de Leander Dendoncker qui force Koné à un bel arrêt (55e). Quelques minutes plus tard, Alexis Flips monte au jeu et est accueilli par des applaudissements de son ancien public, qui aurait aimé le voir plus souvent à l'oeuvre.

Zorgane fera passer un frisson dans le stade d'une frappe lointaine (63e) mais c'est bien Anderlecht qui commence à être dangereux : Verschaeren crochète et frappe de peu à côté (65e), Edozie espère obtenir un penalty mais est averti pour simulation (70e). Il n'y en a plus que pour le RSCA, qui peine cependant à vraiment inquiéter Koné.

© photonews

Fredberg et Vandenhaute sous pression

La Mauves Army avait mis le feu en début de match, mais n'oublie pas d'envoyer un message clair à sa direction : un "Wouter buiten" s'accompagne d'un "Trois victimes, un coupable" en référence à Kompany, Mazzù et Riemer, tous trois remerciés sous Vandenhaute. Le successeur de Brian Riemer aura du travail, car cette équipe-là est en panne de confiance, à l'image de Nilson Angulo qui loupe le cadre à l'entame des arrêts de jeu (90e+1).

Coosemans doit même éviter le pire pour Anderlecht, du pied, dans la foulée (90e+2) et c'est - encore une fois - sous les huées que se termine ce match au Lotto Park. Charleroi, de son côté, a fait le job et même par moments paru capable de venir faire mieux que ça...