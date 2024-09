David Hubert ne fera pas de miracles : "Un manque de qualité ? Je n'y crois pas"

David Hubert n'est pas un magicien. En deux jours, il ne peut pas transformer une 2CV en Ferrari.

David Hubert a apporté des ajustements. Son milieu de terrain avait plus de contrôle avec Dendoncker et Rits qui devaient travailler ensemble et se relayer en profondeur. "Nous voulions avoir d'autres idées avec le ballon, mais je trouvais que nous étions un peu trop éloignés les uns des autres en première mi-temps", a analysé le coach intérimaire après son premier match au plus haut niveau.

"Les espaces étaient un peu trop grands, ce qui rendait la tâche difficile à Mats et Leander. À la pause, j'ai essayé d'aider en apportant quelques ajustements. Ce sont des détails. La deuxième mi-temps était meilleure". C'est ce que soulignait également Adem Zorgane en zone mixte, estimant que le RSCA avait changé les choses à la pause.

"Nous avons trouvé Mario entre les lignes et avons réussi à écarter le jeu, ce qui a amené des centres. Ce qui était important pour moi était d'avoir plus de présence dans le rectangle et nous y sommes parvenus", estime David Hubert.

Nous devons y consacrer du temps... mais nous n'avons pas de temps

Mais c'était à peu près fini pour le positif, car ensuite, Hubert a bien dû constater les points négatifs. "Nous ne marquons pas. Nos centres n'étaient pas assez bons. Et puis cette opportunité de Nilson... Il aurait dû marquer et ainsi se récompenser. Nous restons un peu sur notre faim à cause de cela", regrette-t-il.

Reste un point : selon beaucoup d'observateurs, si Anderlecht n'y parvient pas, c'est aussi une question de qualité pure. "La qualité est là selon moi, vous ne pouvez pas le nier. Il s'agit plus de confiance, de croire en soi, d'être concentrés", assure David Hubert. "Nous devons avoir plus de présence dans le rectangle, oui. Il faut du temps pour y parvenir... et nous n'en avons pas".