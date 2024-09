Un coach inter-Riemer ? Ce que David Hubert a déjà pu faire pour changer Anderlecht

Alors, ce RSCA made in David Hubert, était-il différent de celui de Brian Riemer ? Dans les grandes lignes, non... mais sur certains détails, peut-être bien.

L'électrochoc qui accompagne parfois un changement d'entraîneur n'a pas eu lieu à Anderlecht : contre Charleroi, le jeu des Mauves a bien souvent rappelé le manque d'inspiration présenté sous Brian Riemer. Un manque d'inspiration et de confiance plus profond qu'un simple changement de coach, à n'en pas douter.

Il suffisait de voir la différence d'attitude entre les joueurs d'Anderlecht et de Charleroi à mesure que les gestes ratés s'empilaient des deux côtés. Les Zèbres restaient calmes, concentrés ; les Bruxellois s'énervaient rapidement, pas aidés par un public qui s'agaçait.

L'ironie, c'est que David Hubert a visiblement travaillé à ramener cette confiance en serrant les rangs et en faisant des choix frileux... qui auraient valu à Brian Riemer de sacrés sifflets. Voir Anderlecht commencer avec deux milieux défensifs à domicile, c'est en temps normal inacceptable par le Lotto Park. Mais l'absence relative de sifflets à la pause était notable.

Riemer vs Hubert

"Le coach a surtout tenu à garder notre organisation. Son objectif était de rassembler le groupe, car la situation n'est pas facile non plus pour nous. Mais il a aussi tenté d'amener un pressing un peu plus intense, qu'on a essayé de mettre en place", expliquait Yari Verschaeren quand on lui parlait de la différence entre Riemer et Hubert.

Du côté de Charleroi, bien sûr, ce n'était pas idéal. "Disons que j'ai pu mettre à l'eau beaucoup de mes plans basés sur le travail de Mr Riemer", souriait Rik De Mil. "J'ai pu voir que tout n'était différent, mais mon collègue n'a eu qu'un jour pour travailler. Cela dit, je m'attendais à beaucoup d'organisation, car il aime ça".

Des détails, donc, qui n'ont pas modifié les maux profonds dont souffre le RSCA - si tant est que le noyau ait les qualités pour les surmonter. Et Hubert a également prouvé qu'il n'avait pas encore vraiment pu se départir des habitudes de Brian Riemer - ses changements, notamment, ont été exactement les mêmes que ceux de son prédécesseur... mais a-t-il d'autres options, là encore ?

Il incombera au "vrai" successeur de Riemer de rendre un peu de son lustre au Sporting, et de faire jouer les Mauve & Blanc à un niveau correspondant à leur standing. Face à Ferencvaros, cela devrait encore être Hubert qui fera office "d'inter-Riemer"... mais peut-être aura-t-il affiné son style d'ici là.