"J'ai vu du mieux, quand même..." : Verschaeren ne veut pas tout jeter à Anderlecht

A-t-on vu un RSCA radicalement différent ? Certainement pas. Mais Yari Verschaeren soulignait les progrès entrevus dans un contexte très difficile.

Pour la première fois depuis longtemps, le nom de Yari Verschaeren a été scandé par le kop du RSC Anderlecht à sa sortie. Il faut dire que "The Kid" a livré l'un de ses meilleurs matchs de la saison, et aurait pu inscrire ce petit but si important avec un peu plus de chance ou de précision.

"Charleroi n'a eu qu'une grosse occasion avec Heymans, et nous, disons, des demi-occasions.. Il manquait la dernière passe, le dernier geste", regrette Verschaeren après la rencontre. "C'est vrai qu'on ne gagne pas à domicile depuis longtemps mais il faut rester concentrés et ne pas baisser les bras. Ce qu'il nous manque récemment ? Marquer un but tôt dans le match pour changer l'âme d'une rencontre".

Le licenciement de Riemer ? "Un peu inattendu"

La semaine du Sporting a été mouvementée avec le licenciement de Brian Riemer, qui ne tombait cependant pas de nulle part. "C'était un peu inattendu mais en tant que joueur, c'est la vie, tout le monde au club a déjà vécu cette situation. Le foot continue", relativise Yari Verschaeren.

David Hubert, de son côté, n'a bien sûr pas pu tout chambouler en quelques jours. "C'était plutôt des détails, son idée était de laisser l'organisation du groupe en place. Mon rôle a un peu changé et j'ai eu l'occasion d'être un peu plus proche du rectangle", se réjouit le n°10.

Verschaeren conclut donc avec optimisme : "J'ai quand même la sensation qu'il y avait un petit mieux aujourd'hui par rapport à la semaine passée". Une base sur laquelle travailler, avant l'arrivée plus ou moins rapide d'un nouvel entraîneur...