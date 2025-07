La merveille de bicyclette qui a plongé Charleroi en transe : "Ca va devenir ma marque de fabrique"

Chaleroi semblait condamné à s'incliner à Louvain. Jusqu'à ce que Vetle Dragsnes n'égalise dans le temps additionnel, d'une superbe bicyclette.

6 octobre 2023 : mené contre le RWDM, Charleroi arrache une victoire inespérée grâce à deux buts dans le temps additionnel. Auteur de l'égalisation, Vetle Dragsnes avait une première fois fait chavirer le Mambourg avec une reprise à la retourne absolument splendide. Cette fois, son retourné acrobatique n'a pas offert la victoire aux Zèbres, mais il a permis d'arracher un point encore inespéré cinq minutes plus tôt, avec à nouveau deux buts dans le moneytime.

"Ça va devenir ma marque de fabrique", plaisante-t-il. "Non, plus sérieusement, c'est un sentiment incroyable de rapporter un point pour le premier match de championnat de cette manière. Je vois la balle rebondir devant moi et je ne réfléchis pas. Vous n'avez pas le temps de trop penser, je ne m'entraîne pas à des gestes comme cela, surtout pas comme défenseur, il faut juste se lancer", explique-t-il après la rencontre.

À nouveau titulaire jeudi ?

Un geste qui a une saveur particulière pour Dragsnes, qui avait perdu sa place de titulaire au profit de Mardochée Nzita : "Bien sûr qu'en tant que joueur, on veut débuter un maximum de matchs. Mais il faut montrer au coach qu'on est prêt quand il fait appel à nous, ce but était une belle manière de le montrer".

"Forcément, ça aurait été mieux de gagner, mais remonter deux buts de retard à l'extérieur entre deux matchs européens, ça se prend aussi. Nous ne sommes qu'au début de la saison, nous avons encore pas mal d'axes de travail", conclut le Norvégien.

Dragsnes pourrait en tout cas rapidement avoir une occasion de s'illustrer : absent de a feuille de match à Louvain, Mardochée Nzita est blessé et sera sans doute absent contre Hammarby jeudi. Son concurrent pourrait donc en profiter, avec la perspective de potentiellement défier ses compatriotes de Rosenborg au prochain tour.