Une toute première titularisation en D1A...et une solution d'avenir pour Charleroi ? "Je peux jouer à plusieurs postes"

Rik De Mil a injecté du sang frais dans son équipe à Louvain. Parmi les petits nouveaux, Amine Boukamir s'est distingué par une prestation très mature au milieu de terrain.

À l'image de Vetle Dragsnes, Zan Rogelj et Isaac Mbenza, Amine Boukamir avait à cœur de s'illustrer lors de la légère tournante carolo à Louvain. Le moment était d'autant plus important que le jeune milieu de terrain débutait là son tout premier match chez les Zèbres. "Je l'ai appris durant la semaine aux entraînements", nous explique-t-il.

Après deux montées au jeu en début de saison passée, Boukamir a opéré comme numéro six, laissant plus d'initiatives offensives à Etienne Camara et Yacine Titraoui. "Avec Etienne et Yacine, on est trois joueurs assez intelligents, on a pu s'adapter après le bon début de match de Louvain. Avec notre polyvalence, on peut jouer devant la défense ou un peu plus offensivement. J'ai l'habitude de jouer à plusieurs postes, que ce soit en six ou en huit", nous explique-t-il.

Un Boukamir peut en cacher deux autres

Dans le milieu, il peut se targuer d'une première concluante, avec beaucoup de sobriété : "On peut compter sur tout le monde : ceux qui sont d'habitude sur le banc et ceux qui rentrent aussi. Je remercie le staff pour leur confiance, et aussi les joueurs, ils m'ont mis à l'aise. Mon frère m'a aussi donné quelques conseils, il avait aussi vécu ça à 18 ans. Il m'a dit de rester calme et de faire ce que je sais faire, comme avec les jeunes.

À Louvain, Amine Boukamir est ainsi apparu très mature, que ce soit dans son jeu ou au micro : "C'est de famille. Mon frère (Mehdi, également dans le noyau) est comme ça, mon père un peu aussi. Il a aussi joué à Charleroi avant de s'orienter vers le futsal".

Le jeune milieu de terrain n'a pas fini la saison dernière avec les Zèbres. Et pour cause : il était à la CAN U20 avec les espoirs marocains, accompagnant le groupe jusqu'en finale : "Cette Coupe d'Afrique U20, ça m'a apporté beaucoup. En demi-finale contre l'Égypte, il y avait 10 000 personnes dans le stade, ce n'est pas mal pour des U20. Le staff m'en a parlé, ils m'ont trouvé plus mature à mon retour". Des moments forts qui sont appelés à le faire grandir en ce début de carrière.