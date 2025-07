Bientôt le De Mil time à Charleroi ? La réaction de l'entaîneur des Zèbres après ce temps additionnel complètement fou

Comme lors des deux dernières saisons, Charleroi n'a pas réussi à débuter le championnat par une victoire. Mais le partage à Louvain est une bonne base de travail pour Rik De Mil, surtout après être revenu de très loin dans le temps additionnel.

Charleroi est passé par toutes les émotions à Louvain, l'inquiétude du premier quart d'heure, la reprise du jeu en main et la liesse du temps additionnel. Des sentiments contrastés qui se reflètent dans l'analyse de Rik De Mil : "On n'a pas bien commencé, on fait une erreur individuelle, Louvain est meilleur dans le premier quart d'heure. C'est très difficile de jouer ici, surtout quand Louvain ouvre le score. Mais petit à petit, on a commencé à jouer notre jeu, sans créer beaucoup d'occasions mais avec notre style de jeu, en étant dominants au ballon".

"On a parlé à la mi-temps pour être encore plus dominants. En deuxième période, on a poussé pour marquer ce but, Tobe Leysen a sorti quelques arrêts. On doit s'améliorer dans pas mal de domaines mais on méritait de marquer pour égaliser. Et puis sur un contre, on encaisse ce deuxième but, ce qui est dommage. Mais on a gardé confiance en notre faculté à changer les choses. On est restés solidaires et on a poussé, ce partage est mérité. C'est facile à dire après coup mais je suis content que même avec les changements opérés et les cadres retirés, les jeunes aient trouvé les ressources pour revenir", poursuit-il.

Rik De Mil partagé

Charleroi avait-il déjà la tête à Hammarby ? "Cela ne peut pas être une excuse, on doit mieux commencer. Mais les fautes individuelles, ça arrive. Et puis, il y a un adversaire, qui a très bien commencé. Mais ce premier but, c'est avant tout une erreur plutôt qu'une bonne attaque de Louvain. Je ne pense pas que les joueurs aient la tête à Stockholm. Déjà la saison dernière, on prenait trop de buts sur des erreurs individuelles".

Remonter deux buts de retard dans le moneytime a en tout cas un goût de victoire avant l'Europe : "Ce partage fait une grande différence, avec beaucoup de choses positives à retirer. Beaucoup de joueurs qui ne jouent pas beaucoup qui ont commencé, parfois même pour la première fois comme Amine Boukamir. Il y a aussi des joueurs qui sont rentrés qui ont fait la différence comme Antoine Bernier. Mentalement, c'est un très bon point. On a perdu beaucoup de qualité durant le mercato, mais on continue à montrer notre football, à rester une famille".

Mais Rik De Mil ne veut pas fanfaronner : "On ne doit pas fermer les yeux sur ce qu'on doit améliorer. Mais c'est un premier pas, avec des jeunes ou des joueurs qui ont trois matchs en une semaine dès le début de saison. Je ne veux juste pas être trop positif ou parler de trop de progrès après un match, on verra après dix rencontres. Mais c'est vrai que l'année dernière, on mettait parfois 30 ou 40 minutes à digérer un but de retard. Ici, on est restés calme, on a joué notre jeu".