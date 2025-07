David Hubert a fait trembler Charleroi grâce à lui : et si l'une des surprises de la saison créchait à Louvain ?

David Hubert est ressorti déçu du partage concédé à Charleroi en toute fin de match. L'entraîneur louvaniste veut voir ses hommes pouvoir appliquer le temps de jeu sur toute la durée d'un match.

Quatre ans après son départ en tant que joueur, David Hubert était de retour sur le banc de Den Dreef le weekend dernier. Il était tout proche d'y fêter sa première victoire. A quelques secondes de la fin du temps réglementaires, le fameux "Sweet Caroline" du King Power Stadium avait déjà retenti deux fois sur deux attaques rapides. Mais Charleroi a douché tout le monde, en plantant deux buts coup sur coup sur phase arrêtée.

De quoi changer l'expression sur le visage d'Hubert : "Bien sûr que c'est douloureux pour tout le monde de laisser échapper la victoire comme ça. Je comprends la frustration des supporters. On était trop nerveux en possession de balle, dans les choix à effectuer. ", explique-t-il en conférence de presse.

Le premier quart d'heure des Universitaires était pourtant de qualité, avec beaucoup d'appels entre l'axe central et les latéraux de Charleroi : "La manière dont on a commencé, c'est ça que je veux voir. On était bons au ballon", note le T1 d'OHL.

Cela fait partie des points sur lesquels il veut s'appuyer pour faire grandir l'équipe : "On a montré qu'on pouvait être solidaires, avec des gars qui se battent jusqu'à l'épuisement. Mais on manque encore de confiance et de courage quand on perd le ballon. On voulait presser plus haut, mais c'est précisément ce qui a ouvert des espaces".

"Il est important de savoir où nous en sommes dans notre stratégie. Nous voulions mettre Charleroi en danger, et nous y sommes parvenus par moments. Maintenant, nous devons apprendre à maintenir cette position pendant 90 minutes. Nous allons analyser cela en profondeur", conclut Hubert.

Abdoul Karim Traoré, le nouvel attaquant de rupture

Dans les prochaines semaines, la clé pourrait être Abdoul Karim Traoré, nouvelle tête que les supporters ont vu voir en action pour la première fois dimanche. Traoré fait partie des cinq transferts entrants réalisés cet été, tous des transferts payants chiffrés entre 400 000 et 600 000 euros. A seulement 18 ans, le Guinéen s'est révélé avec Bourg-en-Bresse la saison dernière.

En national, la troisième division française, Traoré s'est distingué par ses qualités athlétiques au-dessus de la moyenne, qui ont suscité de l'intérêt cet été, notamment à Malines. Le gaçon est très rapide, que ce soit sur les premiers mètres ou sur une longue distance. Tactiquement, il est également capable de savoir à quel moment s'excentrer pour attirer des défenseurs et laisser ses coéquipiers s'infiltrer.

Un schéma que privilégie souvent Louvain. Dimanche, l'alternance entre jeu court et jeu long était déjà perceptible, en attirant le pressing adverse pour mieux profiter des espaces sur des longues balles. Il n'y a qu'à avoir l'infiltration de Mathieu Maertens sur le premier but pour s'en apercevoir.

Traoré pourrait donc être utile à la manoeuvre cette saison, là où Mijatovic présente un bagage technique plus raffiné. Du côté de Bourg-en-Bresse, le premier cité jouait souvent dans un système à deux attaquants. Il pourrait donc y avoir de la place pour le jeune Serbe, mais il semble que ce rôle soit plutôt dévolu à Maertens, dont l'intelligence de jeu n'est plus à prouver.