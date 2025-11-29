Interview Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau"
Photo: © photonews

Vincent Euvrard a posé des choix forts ce vendredi soir, parmi lesquels celui de sortir Thomas Henry dès le retour des vestiaires. L'attaquant français n'a pas convaincu son entraîneur, qui cherche le meilleur moyen de rendre son équipe prolifique.

Vincent Euvrard était un entraîneur heureux en conférence de presse après la victoire du Standard à Malines, vendredi soir. À l'AFAS Stadion, le T1 des Rouches a posé des choix forts, en sortant Thomas Henry à la pause et en faisant monter Dennis Ayensa dès la demi-heure de jeu, pour combler la blessure de Daan Dierckx.

"Thomas (Henry) n'était pas à niveau. Dès le premier quart d'heure, il a perdu l'un ou l'autre deuxième ballon. J'en attends plus de lui, clairement. Et quand tu veux que tous tes attaquants marquent des buts et soient décisifs, il faut donner du temps de jeu à tout le monde. Je suis content pour Dennis (Ayensa). Il s'est révolté à l'entraînement, il est resté plus longtemps pour travailler sa finition. Ce but va lui donner de la confiance."

Vincent Euvrard veut trouver le moyen de faire marquer ses attaquants

Buteur décisif, Dennis Ayensa est resté très mesuré après sa réalisation. Un message pour Vincent Euvrard pour contester son plus faible temps de jeu des dernières semaines ? "Le plus important est qu'il marque, ce qu'il fait après m'intéresse moins. Après quinze matchs de championnat, nos trois attaquants avaient marqué, ensemble, quatre buts."

"C'est l'un de nos problèmes et on doit trouver le moyen pour augmenter ce total. On doit se créer plus d'occasions collectivement et trouver une tournante avec les attaquants, pour que celui qui entre soit décisif. La semaine dernière (contre Zulte), on avait perdu en qualité avec les changements, ce n'est pas le but."

Lire aussi… "J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ?À la pause, Timothé Nkada est aussi monté au jeu. Le Français aurait pu profiter des espaces après l'ouverture du score, mais il n'a pas été très bien servi. "On a cherché de la profondeur avec Timothé (Nkada), mais il y avait trop peu d'options. Il doit avoir plus de courses, et on n'en a pas profité. Même après le premier but, où il y avait pourtant plus d'espace pour jouer en contre-attaque", a conclu Vincent Euvrard.

