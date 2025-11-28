Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

Loïc Woos
Loïc Woos depuis l'AFAS Stadion de Malines
| Commentaire
Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Standard subit une véritable hécatombe depuis quelques semaines. Déjà privé de plusieurs titulaires, Vincent Euvrard vient encore de perdre Daan Dierckx, victime d'une blessure à l'épaule après seulement 25 minutes de jeu.

Le Standard subit une véritable hécatombe depuis plusieurs semaines, et le secteur défensif est particulièrement touché. Boli Bolingoli et David Bates sont blessés depuis le début de la saison, tandis qu’Alexandro Calut, Ibe Hautekiet, Josué Homawoo, Marlon Fossey ou encore Henry Lawrence ont tous manqué plusieurs rencontres pour diverses raisons.

Pour son déplacement à Malines, ce vendredi soir en ouverture de la 16ᵉ journée de Jupiler Pro League, Vincent Euvrard était notamment privé de son latéral droit et capitaine, Marlon Fossey, tout comme de Marco Ilaimaharitra, Adnane Abid et Rafiki Saïd.

Daan Dierckx sort blessé après 30 minutes avec le Standard

Derrière les casernes, c’est un nouveau défenseur du Standard qui a dû céder sa place dès la demi-heure de jeu, victime d’une blessure : Daan Dierckx.

La phase semblait pourtant anodine, mais le défenseur central de 22 ans s’est immédiatement tenu l’épaule avant de s’allonger au sol après un duel avec Benito Raman, tandis que l'attaquant du KaVé a rapidement appelé les soigneurs liégeois.

Lire aussi… Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre MalinesAprès être resté allongé pendant cinq minutes au bord du terrain, Daan Dierckx a rejoint le banc de touche pour serrer la main de Vincent Euvrard et de ses partenaires, avant de regagner les vestiaires. Il a été remplacé par Dennis Ayensa, ce qui a entraîné un changement tactique, puisque le Standard avait débuté la rencontre avec cinq défenseurs.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Daan Dierckx

Plus de news

Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines Analyse

Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines

23:00
Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

22:39
Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Leandro Trossard : faut-il s'inquiéter ?

Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Leandro Trossard : faut-il s'inquiéter ?

23:20
Soirée noire pour le RFC Liège : le Beerschot relance la course à la montée

Soirée noire pour le RFC Liège : le Beerschot relance la course à la montée

22:30
DAZN inquiète la Pro League : la diffusion pourrait basculer à tout moment

DAZN inquiète la Pro League : la diffusion pourrait basculer à tout moment

22:00
"C'est impressionnant" : Maxim De Cuyper bluffé par le concurrent du Club de Bruges en Pro League

"C'est impressionnant" : Maxim De Cuyper bluffé par le concurrent du Club de Bruges en Pro League

21:40
Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

21:20
Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

21:00
La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

16:30
Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

13:46
Le Club de Bruges pourrait toucher gros : la Premier League s'arracherait l'un de ses défenseurs

Le Club de Bruges pourrait toucher gros : la Premier League s'arracherait l'un de ses défenseurs

20:34
Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

18:00
"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

20:00
Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

19:00
Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

19:30
Landry Dimata écrase la concurrence : la curieuse statistique de l'UEFA en Ligue des Champions

Landry Dimata écrase la concurrence : la curieuse statistique de l'UEFA en Ligue des Champions

18:30
Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

17:30
Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

15:00
Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

17:00
David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

15:30
"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

08:00
Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

16:00
Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

14:30
🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace

🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace

14:00
"Il est tombé comme un enfant" : Nicolas Raskin au coeur d'une polémique en Europa League

"Il est tombé comme un enfant" : Nicolas Raskin au coeur d'une polémique en Europa League

13:30
Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Nicky Hayen : "Ça n'a absolument pas fonctionné"

Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Nicky Hayen : "Ça n'a absolument pas fonctionné"

13:00
🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

12:40
Senne Lammens n'en revient pas après avoir reçu des compliments d'une légende de Manchester United

Senne Lammens n'en revient pas après avoir reçu des compliments d'une légende de Manchester United

12:00
Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

12:20
Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

07:20
"J'étais fasciné par ça" : voici comment Vincent Kompany décrit le football en un mot

"J'étais fasciné par ça" : voici comment Vincent Kompany décrit le football en un mot

11:30
🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulier

🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulier

11:00
L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"

L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"

10:30
Maxim De Cuyper trouve que ce joueur belge est sous-estimé : "Il a tout"

Maxim De Cuyper trouve que ce joueur belge est sous-estimé : "Il a tout"

10:00
Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

09:30
"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 29/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved