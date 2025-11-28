Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

Le Standard subit une véritable hécatombe depuis quelques semaines. Déjà privé de plusieurs titulaires, Vincent Euvrard vient encore de perdre Daan Dierckx, victime d'une blessure à l'épaule après seulement 25 minutes de jeu.

Le Standard subit une véritable hécatombe depuis plusieurs semaines, et le secteur défensif est particulièrement touché. Boli Bolingoli et David Bates sont blessés depuis le début de la saison, tandis qu’Alexandro Calut, Ibe Hautekiet, Josué Homawoo, Marlon Fossey ou encore Henry Lawrence ont tous manqué plusieurs rencontres pour diverses raisons.

Pour son déplacement à Malines, ce vendredi soir en ouverture de la 16ᵉ journée de Jupiler Pro League, Vincent Euvrard était notamment privé de son latéral droit et capitaine, Marlon Fossey, tout comme de Marco Ilaimaharitra, Adnane Abid et Rafiki Saïd.

Daan Dierckx sort blessé après 30 minutes avec le Standard

Derrière les casernes, c’est un nouveau défenseur du Standard qui a dû céder sa place dès la demi-heure de jeu, victime d’une blessure : Daan Dierckx.

La phase semblait pourtant anodine, mais le défenseur central de 22 ans s’est immédiatement tenu l’épaule avant de s’allonger au sol après un duel avec Benito Raman, tandis que l'attaquant du KaVé a rapidement appelé les soigneurs liégeois.

Après être resté allongé pendant cinq minutes au bord du terrain, Daan Dierckx a rejoint le banc de touche pour serrer la main de Vincent Euvrard et de ses partenaires, avant de regagner les vestiaires. Il a été remplacé par Dennis Ayensa, ce qui a entraîné un changement tactique, puisque le Standard avait débuté la rencontre avec cinq défenseurs.