Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines

Le Standard de Liège s'est imposé à Malines ce vendredi soir, en ouverture de la 16ᵉ journée de Pro League. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (6)

Aucun arrêt de grande classe, mais il a fait tout ce qu’il avait à faire, avec sérénité. Il apporte de la tranquillité à la défense du Standard, ce qui lui fait du bien.

Henry Lawrence (5,5)

Un système à cinq défenseurs qui lui a permis de se projeter davantage pendant la première demi-heure. De bonnes intentions, mais aussi du déchet et du brouillon. Plus sobre ensuite dans un système à quatre défenseurs.

Daan Dierckx (NC)

Toujours ce jeu sans fioritures, qui amène à la fois des ballons écartés et des dégagements à l’emporte-pièce peu productifs. Sorti sur blessure à l’épaule après 25 minutes, à la suite d’un duel avec Benito Raman.

Ibe Hautekiet (5,5)

A le mérite de vouloir jouer vers l’avant lorsqu’il a le ballon, ce qui n’est pas suffisamment le cas des défenseurs du Standard. L’ensemble de l’engrenage liégeois n’est toutefois pas assez bien huilé pour que cela fonctionne.

Josué Homawoo (5)

Fait beaucoup de bien pour écarter les centres de la tête. Se jette encore trop dans les duels au sol. Un jeu trop latéral en possession du ballon.

Tobias Mohr (5,5)

Un excellent retour sur Raman après un ballon dans le dos de Servais dès la 15e minute. Un jeu offensif encore faible pour un arrière latéral, qui a évolué comme piston gauche pendant trente minutes. Il est cependant l’une des raisons pour lesquelles Malines a eu tant de mal à jouer, les arrières latéraux du Standard ayant bien contré les pistons du KaVé. Remplacé à vingt minutes du terme.

Ibrahim Karamoko (5,5)

Du contenu intéressant à la récupération, mais pas assez de ballons bien exploités. Doit beaucoup mieux faire sur l’occasion qu’il reçoit au point de penalty, peu avant la pause, et qu’il envoie à côté.

Casper Nielsen (4)

Très libre dans son rôle, il a alterné les retours derrière Karamoko et les projections devant El Hankouri, mais n’a pas pesé sur le jeu des Rouches. Il a d’ailleurs été remplacé dès le retour des vestiaires.

Nayel Mehssatou (6,5)

Des idées intéressantes, parfois trop idéalistes et donc pas toujours conclues. Mais il s’est démené, a proposé de bonnes choses tout en assurant un bon travail défensif. Un caviar pour Dennis Ayensa sur l’ouverture du score.

Mohammed El Hankouri (6)

A reçu peu de ballons véritablement jouables lorsqu’il évoluait derrière Henry. Ses combinaisons dans les petits espaces et sa vista peuvent faire beaucoup de bien à ce Standard. Mais le Marocain doit être davantage suivi dans ses envolées techniques. Redescendu dans l’entrejeu après la sortie de Dierckx et la montée d’Ayensa.

Thomas Henry (4)

Un match encore très transparent. Pratiquement jamais trouvé, parce que pratiquement jamais trouvable aussi. Remplacé dès la 46e minute par Timothé Nkada.

Dennis Ayensa (6)

Monté au jeu pour remplacer Daan Dierckx dès la demi-heure. Vingt-cinq premières minutes timides, avant de réceptionner la galette de Mehssatou pour mettre les Rouches aux commandes. Un pressing important pour empêcher Malines de jouer.

Léandre Kuavita (5)

A fermé des lignes de passe avec ses courses, a marqué Mathis Servais de près, mais n’a pas pesé en possession de balle sur le jeu des Rouches.

Timothé Nkada (4,5)

Une nouvelle montée au jeu presque invisible. Le Standard ne le trouve jamais dans la profondeur, et le Français n’est trouvable que de cette manière. Très peu de ballons touchés.

Non noté : Alexandro Calut