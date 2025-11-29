Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça"

Vincent Euvrard a adapté le système du Standard pour le déplacement à Malines ce vendredi soir. Le T1 des Rouches s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

La composition choisie par Vincent Euvrard pour le déplacement du Standard à Malines en a étonné plus d’un. Les Rouches se sont présentés dans un système à cinq défenseurs et deux attaquants. Le T1 des Rouches s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

"On avait déjà changé de système pendant un match, notamment pour défendre un score. On joue habituellement en 4-2-3-1 avec des ailiers qui sont Adnane Abid et Rafiki Saïd. Mais nous n'en avons que deux, et ils étaient tous les deux absents. Dans ce cas, c'est un peu con (sic) de continuer à jouer dans ce système qui demande des ailiers, alors qu'il nous restait tout sauf des ailiers."

Une flexibilité tactique qui peut devenir un atout pour le Standard

Quelques instants après le coup de sifflet final, Vincent Euvrard a rassemblé ses joueurs en cercle sur la pelouse de l'AFAS Stadion pour délivrer un message important avant de saluer les supporters ayant fait le déplacement, comme d'habitude, en nombre.

"Après la rencontre, j'ai félicité les joueurs pour leur flexibilité tactique. On était dans le doute avec Rafiki Saïd jusqu'à hier (jeudi) et les joueurs ont su s'adapter rapidement après un bilan d’un point sur six et deux déplacements compliqués à Saint-Trond et à Gand. Cette flexibilité peut devenir l'une de nos forces dans le futur."

›"Mon dernier message était que les joueurs doivent profiter de ce (vendredi) soir, récupérer au club demain (samedi), mais très vite se reconcentrer sur la suite et le déplacement à Dender, pour aller chercher cette régularité qui nous excite tous", a conclu Vincent Euvrard.