Interview Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vincent Euvrard a adapté le système du Standard pour le déplacement à Malines ce vendredi soir. Le T1 des Rouches s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

La composition choisie par Vincent Euvrard pour le déplacement du Standard à Malines en a étonné plus d’un. Les Rouches se sont présentés dans un système à cinq défenseurs et deux attaquants. Le T1 des Rouches s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

"On avait déjà changé de système pendant un match, notamment pour défendre un score. On joue habituellement en 4-2-3-1 avec des ailiers qui sont Adnane Abid et Rafiki Saïd. Mais nous n'en avons que deux, et ils étaient tous les deux absents. Dans ce cas, c'est un peu con (sic) de continuer à jouer dans ce système qui demande des ailiers, alors qu'il nous restait tout sauf des ailiers."

Une flexibilité tactique qui peut devenir un atout pour le Standard

Quelques instants après le coup de sifflet final, Vincent Euvrard a rassemblé ses joueurs en cercle sur la pelouse de l'AFAS Stadion pour délivrer un message important avant de saluer les supporters ayant fait le déplacement, comme d'habitude, en nombre.

"Après la rencontre, j'ai félicité les joueurs pour leur flexibilité tactique. On était dans le doute avec Rafiki Saïd jusqu'à hier (jeudi) et les joueurs ont su s'adapter rapidement après un bilan d’un point sur six et deux déplacements compliqués à Saint-Trond et à Gand. Cette flexibilité peut devenir l'une de nos forces dans le futur."

Lire aussi… Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau""Mon dernier message était que les joueurs doivent profiter de ce (vendredi) soir, récupérer au club demain (samedi), mais très vite se reconcentrer sur la suite et le déplacement à Dender, pour aller chercher cette régularité qui nous excite tous", a conclu Vincent Euvrard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Vincent Euvrard

Plus de news

Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau" Interview

Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau"

16:00
"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines Interview

"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines

17:00
Les compositions sont tombées : suivez Charleroi - La Louvière en direct commenté Live

Les compositions sont tombées : suivez Charleroi - La Louvière en direct commenté

19:55
Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

20:00
🎥 "On mérite notre victoire" : Vincent Euvrard peut enfin sourire après le succès du Standard à Malines Interview

🎥 "On mérite notre victoire" : Vincent Euvrard peut enfin sourire après le succès du Standard à Malines

06:00
2
Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines Interview

Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines

14:30
"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ? Interview

"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ?

13:20
Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

19:31
Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

19:00
Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

18:00
"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

17:30
3
Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

16:30
"Ivan Leko veut que je casse quelqu'un en deux, mais je ne deviendrai pas un Gattuso"

"Ivan Leko veut que je casse quelqu'un en deux, mais je ne deviendrai pas un Gattuso"

15:00
"Il est le milieu de terrain idéal" : Roberto De Zerbi s'extasie devant les qualités d'Arthur Vermeeren à l'OM

"Il est le milieu de terrain idéal" : Roberto De Zerbi s'extasie devant les qualités d'Arthur Vermeeren à l'OM

15:30
Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

14:00
Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines Analyse

Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines

23:00
Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

13:40
Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

22:39
Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

13:00
Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

21:30
Deux absents chez les Zèbres, le même onze pour les Loups ? les compos probables de Charleroi - RAAL

Deux absents chez les Zèbres, le même onze pour les Loups ? les compos probables de Charleroi - RAAL

11:40
7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

12:00
9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

12:20
1
Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

12:40
Le Standard ouvert à la venue de celui qui a contribué à couler Bordeaux ? Le point sur la situation

Le Standard ouvert à la venue de celui qui a contribué à couler Bordeaux ? Le point sur la situation

07:20
Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

11:00
Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

11:20
3
Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

10:00
"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

10:30
Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

09:30
Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

08:30
Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie

Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie

09:00
Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/11: Renard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/11: Renard

07:00
Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

07:40
Un coup venu d'Italie ? Olivier Renard creuserait une piste en Serie C pour Anderlecht

Un coup venu d'Italie ? Olivier Renard creuserait une piste en Serie C pour Anderlecht

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved