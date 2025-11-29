Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines

Daan Dierckx a quitté ses partenaires après seulement 25 minutes sur la pelouse de Malines ce vendredi soir. Vincent Euvrard a donné de ses nouvelles en conférence de presse.

Après deux prestations ternes face à Saint-Trond et Zulte Waregem, le Standard a su relever la tête ce vendredi soir pour signer un joli succès sur la pelouse de Malines.

Une rencontre qui n'était certainement pas gagnée d'avance pour les Rouches, d'autant que Vincent Euvrard était privé de plusieurs titulaires potentiels au coup d'envoi.

Adnane Abid, Rafiki Saïd et Marlon Fossey étaient blessés, tandis que Marco Ilaimaharitra purgeait sa journée de suspension. Et peu avant la demi-heure de jeu, le T1 des Rouches a perdu un nouveau titulaire sur blessure.

Une luxation de l'épaule pour Daan Dierckx

À la suite d'un duel pourtant anodin avec Benito Raman, Daan Dierckx s'est immédiatement tenu l'épaule, s'est assis, puis couché, et n'a pas été en mesure de reprendre. Le défenseur central a été remplacé numériquement par Dennis Ayensa, qui a inscrit le seul but de la rencontre à l'heure de jeu.

Lire aussi… "J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ?›En conférence de presse après la partie, Vincent Euvrard a donné des nouvelles de Daan Dierckx, qui ne souffre pas d'une grave blessure. "Il s'agissait d'une luxation de l'épaule. Ils n'ont pas réussi à la lui remettre en place sur le terrain, mais c'est désormais chose faite", a déclaré le coach liégeois, qui ne craint donc pas une longue absence.