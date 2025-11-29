"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines

Fred Vanderbiest était déçu après la défaite de Malines contre le Standard, ce vendredi soir. L'entraîneur a été impressionné par Ibrahim Karamoko, qui a livré une belle prestation en neutralisant les Malinois.

Le Standard s'est imposé sur la pelouse de Malines, vendredi soir. Après la rencontre, c'est la déception qui dominait dans le chef de Fred Vanderbiest. Le T1 malinois s'est exprimé en conférence de presse. "Certains jours, c'est le revers de la médaille. L’adversaire a parfaitement neutralisé les joueurs sur qui nous comptions. Si vous pouvez faire ça avec Myron van Brederode, ça devient très difficile pour nous. Karamoko a livré un excellent match face à lui."

Le Standard a modifié son dispositif habituel, en jouant avec cinq défenseurs, ce qui a un peu surpris Malines. "On ne peut pas tout prévoir. À la mi-temps, nous nous sommes bien adaptés, mais ils ont ensuite trouvé la solution en faisant reculer Karamoko à gauche ou à droite. Notre rythme était trop faible et à certains moments, nous n’avons pas pris les bonnes décisions."

Une défaite qui remet les idées en place à Malines

C’est un vrai retour sur terre pour les Malinois après le succès à Genk. "Si vous aviez perdu à Genk et gagné contre le Standard, tout le monde aurait été satisfait. Là, on est frustré parce qu’on a gâché ce bonus après les efforts de la semaine dernière. Cette saison, il arrive trop souvent qu’après un bon résultat à l’extérieur, on reste bloqué à 0-0 ou 1-1 à domicile. Ce match aurait d’ailleurs aussi pu finir sur un 0-0."

"Il ne faut pas surestimer le groupe non plus", avertit Vanderbiest pour tempérer les attentes. "Nous sommes là où nous sommes grâce à notre travail acharné pour progresser. Nous restons une équipe avec de grandes qualités mais aussi des passages à vide. Ces passages à vide, il faut les limiter. Ces dernières semaines, nous avons été un peu mieux à la possession, maintenant on repart à zéro. Il y a toujours un adversaire dont il faut tenir compte."

Outre la qualité de jeu, un autre point faible a été identifié : Malines n'a pas su exploiter ses phases arrêtées. "Il faut qu'on se penche là-dessus, car nous ne créons pas assez de danger sur ces situations depuis le début de la saison. C'est clairement un point à travailler, pour attaquer le ballon avec conviction et engagement. Cela pourrait vraiment nous aider dans ce type de matches."