Interview "J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ?

"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ?
Relégué à un statut de remplaçant sous les ordres de Vincent Euvrard, Dennis Ayensa n'a pas vraiment célébré son but inscrit à Malines, vendredi soir. L'attaquant allemand est déçu de ne plus commencer les matchs, mais travaille pour prouver qu'il mérite sa place dans le onze de base.

Titularisé à seulement huit reprises en seize rencontres de championnat, Dennis Ayensa a remplacé Daan Dierckx à la demi-heure de jeu, ce vendredi soir à l'AFAS Stadion. En seconde période, l'avant-centre de 28 ans était à la bonne place pour inscrire son deuxième but de la saison et offrir les trois points aux Liégeois.

"Je me suis dit 'ok, je vais me mettre en première zone', la balle est très bien venue, je n'avais plus qu'à mettre la jambe et je suis très heureux. Je n'avais jamais gagné à Malines. Ni avec l'Union, ni avec le Standard. C'est toujours difficile ici. On ne sait jamais ce qui peut se passer avant la fin du match, c'est pourquoi je n'ai pas trop célébré", nous a-t-il déclaré en zone mixte.

Une non-célébration qui en dit long

Une non-célébration qui avait toutefois quelques airs de frustration, il faut le dire. Titulaire indiscutable la saison dernière, Dennis Ayensa est désormais relégué à un statut de remplaçant qui ne lui plaît clairement pas. Mais sans faire de (mauvais) bruit, l'ancien buteur de l'Union travaille dur pour retrouver le onze de base.

"Je suis déçu de ne pas commencer souvent, j'ai l'ambition de commencer tous les matchs et j'ai la qualité pour le faire. Je dois comprendre les décisions de l'entraîneur, mais je suis heureux de lui montrer que je peux marquer. Pourquoi on a autant de mal à le faire ces dernières semaines ? Je n'ai rien à expliquer. Ce n'est pas à moi d'expliquer ça, mais à quelqu'un d'autre."

Lire aussi… Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à MalinesAvec ces supporters, on peut accomplir beaucoup de choses"

Malgré le succès du Standard, Dennis Ayensa veut éviter de s'emballer. Trop souvent cette saison, les Rouches ont enchaîné avec une très mauvaise prestation après avoir décroché une belle victoire. Cette fois, il faudra enchaîner, d'autant que les hommes de Vincent Euvrard se déplaceront déjà mardi à Dender en Coupe de Belgique, avant de se rendre au Cercle de Bruges samedi prochain.

"On doit travailler sur notre constance, on sait qu'on a du mal à enchaîner les bonnes prestations. On doit rester humbles, les pieds sur terre et penser au prochain match, essayer de le gagner. Avec ces supporters, on sait qu'on peut accomplir beaucoup de choses et on va continuer à travailler pour atteindre nos objectifs."

