🎥 "On mérite notre victoire" : Vincent Euvrard peut enfin sourire après le succès du Standard à Malines

Vincent Euvrard était logiquement un entraîneur satisfait après la victoire du Standard à Malines ce vendredi soir. Les Rouches ont su concrétiser l'une de leurs occasions et n'ont presque rien concédé au KaVé dans le rectangle de Matthieu Epolo.

Sans proposer un football spécialement alléchant, mais en dominant globalement la rencontre, en se procurant les meilleures occasions et en assurant l'essentiel, le Standard s'est imposé sur la pelouse de Malines, ce vendredi soir, en ouverture de la 16ᵉ journée de la Jupiler Pro League. Après la rencontre, Vincent Euvrard était naturellement satisfait en conférence de presse.

"On est très heureux de la victoire. Malines, c'est un déplacement toujours difficile, et certainement dans la saison qu'ils font. Je veux d'ailleurs féliciter Fred Vanderbiest pour ce qu'il fait avec cette jeune équipe, c'est du très bon boulot. J'étais dans le stade à Genk, lors de leur succès la semaine dernière. Ils méritaient leur victoire et je pense que nous, on mérite la nôtre ce soir", a-t-il premièrement lancé, avant de poursuivre.

"Dès l'entame, on a pris la rencontre en main. On a déjà une bonne progression après 90 secondes, où Thomas Henry arrive juste trop court pour reprendre le centre de Henry Lawrence. On marque sur notre troisième grosse occasion, après celles de Mehssatou et Karamoko. Je pense qu'après, on a bien défendu, sans trop donner d'occasions, à part quelques pertes de balle dans la première phase de construction."

Vincent Euvrard se réjouit que le Standard ait pu concrétiser l'une de ses occasions franches, tout en conservant une certaine solidité en fin de match. Malines n'a cadré qu'un tir en nonante minutes et Matthieu Epolo n'a pas dû s'employer pour garder sa cage inviolée.

"La plus grosse occasion pour eux, c'est le ballon mal géré par Ibrahim Karamoko, où Epolo est resté très attentif pour dégager loin de son but. En conclusion, une victoire méritée qui fait du bien. Maintenant, la concentration est déjà sur Dender pour se qualifier en Coupe de Belgique", a conclu Vincent Euvrard.