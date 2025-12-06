Suis Union SG - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
Date: 06/12/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 17
Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?
Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille La Gantoise ce soir. Les hommes de David Hubert peuvent provisoirement prendre sept points d'avance sur le Club de Bruges

Lors du match aller entre les deux formations (victoire 2-3 des Unionistes), Sébastien Pocognoli était encore sur le banc. C'est désormais David Hubert qui défiera Ivan Leko. Et il garde un assez bon souvenir des dernières confrontations.

Dans leur carrière de joueurs, les deux hommes se sont croisés six fois malgré les dix ans d'écart. Milieu défensif de formation, Hubert a assez naturellement été amené à devoir s'occuper de son homologue croate, qui aimait jouer derrière les attaquants.

Leko n'en garde pas un très bon souvenir. Malgré sa solide équipe de l'époque (Daknam se souviendra notamment d'Hamdi Harbaoui, Benjamin De Ceulaer, Jérémy Taravel, Koen Persoons ou Kilian Overmeire), Lokeren n'a gagné qu'à une seule reprise à l'occasion des six confrontations entre Leko et Hubert, concédant trois défaites et deux partages.

Des coachs qui se connaissent

Il faut dire que l'équipe qui entourait David Hubert à Genk avait fière allure. L'équipe de Franky Vercauteren a d'ailleurs décroché le titre de champion de Belgique, emmenée par de jeunes talents tels que Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Jelle Vossen ou Marvin Ogunjimi.

Hubert et Leko se sont ensuite retrouvés comme entraîneur la saison passée, à l'occasion des matchs entre Anderlecht et le Standard. Avec deux nouvelles victoires pour l'actuel T1 de l'Union (3-0 au Lotto Park et 0-2 à Sclessin). La Gantoise permettra-t-elle à son entraîneur de prendre sa revanche ?

Prono Union SG - La Gantoise

Union SG gagne
Union SG Union SG gagne Partage La Gantoise La Gantoise gagne
92.44% 4.81% 2.75%
Les plus populaires
2-0
(88x)		 2-1
(74x)		 3-1
(56x)

Comparatif Union SG - La Gantoise

Classement

1
7

Points

36
22

Gagner

11
6

Perdre

2
6

Buts inscrits

31
24

Buts reçus

9
24

Cartes jaunes

37
30

Cartes rouges

0
2

face-à-face remportés

8
6
0
09/08 20:45 La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
25/05 18:30 Union SG Union SG 3-1 La Gantoise La Gantoise
05/04 20:45 La Gantoise La Gantoise 0-3 Union SG Union SG
26/12 20:45 La Gantoise La Gantoise 1-3 Union SG Union SG
04/12 20:00 Union SG Union SG 3-2 La Gantoise La Gantoise
19/10 20:45 Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
10/03 18:30 Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
26/11 13:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Union SG Union SG
08/04 20:45 La Gantoise La Gantoise 1-1 Union SG Union SG
12/01 20:45 Union SG Union SG 4-0 La Gantoise La Gantoise
19/10 18:30 Union SG Union SG 2-0 La Gantoise La Gantoise
26/12 18:30 Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
31/10 21:00 La Gantoise La Gantoise 0-2 Union SG Union SG
03/07 12:30 La Gantoise La Gantoise Annulé Union SG Union SG
"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

05/12

Avant de retrouver le Stade Marien ce samedi, Siebe Van der Heyden s'est livré dans une longue interview au micro de la RTBF. Il a notamment évoqué les Diables Rouges et so...

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 20:45 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
