Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?

L'Union Saint-Gilloise accueille La Gantoise ce soir. Les hommes de David Hubert peuvent provisoirement prendre sept points d'avance sur le Club de Bruges

Lors du match aller entre les deux formations (victoire 2-3 des Unionistes), Sébastien Pocognoli était encore sur le banc. C'est désormais David Hubert qui défiera Ivan Leko. Et il garde un assez bon souvenir des dernières confrontations.

Dans leur carrière de joueurs, les deux hommes se sont croisés six fois malgré les dix ans d'écart. Milieu défensif de formation, Hubert a assez naturellement été amené à devoir s'occuper de son homologue croate, qui aimait jouer derrière les attaquants.

Leko n'en garde pas un très bon souvenir. Malgré sa solide équipe de l'époque (Daknam se souviendra notamment d'Hamdi Harbaoui, Benjamin De Ceulaer, Jérémy Taravel, Koen Persoons ou Kilian Overmeire), Lokeren n'a gagné qu'à une seule reprise à l'occasion des six confrontations entre Leko et Hubert, concédant trois défaites et deux partages.

Des coachs qui se connaissent

Il faut dire que l'équipe qui entourait David Hubert à Genk avait fière allure. L'équipe de Franky Vercauteren a d'ailleurs décroché le titre de champion de Belgique, emmenée par de jeunes talents tels que Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Jelle Vossen ou Marvin Ogunjimi.

Hubert et Leko se sont ensuite retrouvés comme entraîneur la saison passée, à l'occasion des matchs entre Anderlecht et le Standard. Avec deux nouvelles victoires pour l'actuel T1 de l'Union (3-0 au Lotto Park et 0-2 à Sclessin). La Gantoise permettra-t-elle à son entraîneur de prendre sa revanche ?