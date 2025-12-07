La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale"

L'Union Saint-Gilloise a rapidement été menée contre La Gantoise. Une physionomie de rencontre qui se répète ces dernières rencontres.

Il aurait été facile d'écrire qu'en encaissant après cinq minutes, l'Union Saint-Gilloise a souffert de ce moment de flottement dans le Parc Duden, induit par le silence radio des supporters dans les douze premières minutes. Sauf que ce n'est pas une première : à Anderlecht et contre Zulte Waregem, les hommes de David Hubert ont aussi été menés dès le premier quart d'heure.

L'envie était pourtant là. Quelques secondes plus tôt, Raul Florucz trouvait le poteau après une action magnifiquement dessinée. Mais défensivement, tout n'était pas encore en place. "On n'était pas assez tranchants", concède Kevin Mac Allister. "C'est aussi une question de détails. Juste avant, on trouve le poteau, ça aurait aussi pu complètement lancer notre match, ce qui n'a pas été le cas".

Une question de concentration ?

L'Union n'avait concédé qu'un seul but au Parc Duden cette saison, en voici deux en trois jours. L'Argentin ne s'inquiète pas pour autant : "Ça peut arriver sur quelques matchs. Bien sûr qu'on préfèrerait que ça n'arrive pas, ça nous fait du mal, mais nous restons des êtres humains, les erreurs arrivent. Le plus important, c'est comment on réagit en tant qu'équipe. Et je trouve qu'on a bien réagi, surtout en deuxième mi-temps".

L'Union a en tout cas réussi à égaliser lors des deux derniers matchs (et même à gagner contre Zulte Waregem). Mais il faudra à tout prix éviter un tel scénario contre Marseille mardi : "Ce sera une finale, tant pour nous que pour eux. Les deux équipes ont six points. Si on veut continuer en Ligue des Champions, il faut gagner".

"Si vous regardez nos matchs en Ligue des Champions, on est parfois moins présents dans les dernières minutes avant la mi-temps, mais on commence toujours très fort. Est-ce que l'état d'esprit est différent ? Peut-être. C'est une compétition tellement exigante, tu te fais tuer à chaque erreur", conclut Kevin Mac Allister.