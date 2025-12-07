Réaction La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale"

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Union Saint-Gilloise a rapidement été menée contre La Gantoise. Une physionomie de rencontre qui se répète ces dernières rencontres.

Il aurait été facile d'écrire qu'en encaissant après cinq minutes, l'Union Saint-Gilloise a souffert de ce moment de flottement dans le Parc Duden, induit par le silence radio des supporters dans les douze premières minutes. Sauf que ce n'est pas une première : à Anderlecht et contre Zulte Waregem, les hommes de David Hubert ont aussi été menés dès le premier quart d'heure.

L'envie était pourtant là. Quelques secondes plus tôt, Raul Florucz trouvait le poteau après une action magnifiquement dessinée. Mais défensivement, tout n'était pas encore en place. "On n'était pas assez tranchants", concède Kevin Mac Allister. "C'est aussi une question de détails. Juste avant, on trouve le poteau, ça aurait aussi pu complètement lancer notre match, ce qui n'a pas été le cas".

Une question de concentration ?

L'Union n'avait concédé qu'un seul but au Parc Duden cette saison, en voici deux en trois jours. L'Argentin ne s'inquiète pas pour autant : "Ça peut arriver sur quelques matchs. Bien sûr qu'on préfèrerait que ça n'arrive pas, ça nous fait du mal, mais nous restons des êtres humains, les erreurs arrivent. Le plus important, c'est comment on réagit en tant qu'équipe. Et je trouve qu'on a bien réagi, surtout en deuxième mi-temps".

L'Union a en tout cas réussi à égaliser lors des deux derniers matchs (et même à gagner contre Zulte Waregem). Mais il faudra à tout prix éviter un tel scénario contre Marseille mardi : "Ce sera une finale, tant pour nous que pour eux. Les deux équipes ont six points. Si on veut continuer en Ligue des Champions, il faut gagner".

Lire aussi… "On s'est fait voler" : La Gantoise crie à l'injustice face à l'Union Saint-Gilloise."Si vous regardez nos matchs en Ligue des Champions, on est parfois moins présents dans les dernières minutes avant la mi-temps, mais on commence toujours très fort. Est-ce que l'état d'esprit est différent ? Peut-être. C'est une compétition tellement exigente, tu te fais tuer à chaque erreur", conclut Kevin Mac Allister. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Union SG

Plus de news

LIVE : Anderlecht, pris à froid, est à la peine (1-0) Live

LIVE : Anderlecht, pris à froid, est à la peine (1-0)

16:28
"On s'est fait voler" : La Gantoise crie à l'injustice face à l'Union Saint-Gilloise.

"On s'est fait voler" : La Gantoise crie à l'injustice face à l'Union Saint-Gilloise.

09:34
Jean Butez sélectionné par Didier Deschamps chez les Bleus ? "À ce rythme..."

Jean Butez sélectionné par Didier Deschamps chez les Bleus ? "À ce rythme..."

16:00
🎥 Une main évidente pour lancer l'Union vers l'égalisation ? Kevin Mac Allister et David Hubert répondent Réaction

🎥 Une main évidente pour lancer l'Union vers l'égalisation ? Kevin Mac Allister et David Hubert répondent

07:20
3
Pas le moindre tir cadré pour les Zèbres : Malines prend sa revanche sur Charleroi

Pas le moindre tir cadré pour les Zèbres : Malines prend sa revanche sur Charleroi

15:35
2
Déplacement boycotté, et pourtant : des supporters d'Anderlecht sont à Westerlo pour une raison bien précise

Déplacement boycotté, et pourtant : des supporters d'Anderlecht sont à Westerlo pour une raison bien précise

14:30
"Les Diables Rouges pouvaient devenir une génération dorée. Avec le bon entraîneur ? Peut-être"

"Les Diables Rouges pouvaient devenir une génération dorée. Avec le bon entraîneur ? Peut-être"

15:00
Anderlecht attendu au tournant par un enfant de la maison : "Peut-être le moment idéal pour les surprendre"

Anderlecht attendu au tournant par un enfant de la maison : "Peut-être le moment idéal pour les surprendre"

13:30
"Si j'étais lui, je pèterais un câble" : l'incompréhension grandit autour de Sébastien Pocognoli

"Si j'étais lui, je pèterais un câble" : l'incompréhension grandit autour de Sébastien Pocognoli

14:00
1
🎥 Ivan Leko hors de lui au Parc Duden : "L'arbitre est venu me voir pour s'excuser...Vous vous rendez compte ?" Réaction

🎥 Ivan Leko hors de lui au Parc Duden : "L'arbitre est venu me voir pour s'excuser...Vous vous rendez compte ?"

22:00
1
Une légende du Real Madrid choque le football mexicain

Une légende du Real Madrid choque le football mexicain

13:00
Alerte rouge à Anfield : Mohamed Salah secoue Liverpool et ses fans

Alerte rouge à Anfield : Mohamed Salah secoue Liverpool et ses fans

12:40
Match référence pour Florucz, Ait El Hadj décevant : les notes de l'Union contre Gand

Match référence pour Florucz, Ait El Hadj décevant : les notes de l'Union contre Gand

21:20
Où était-il passé ? Après des mois dans l'ombre, il refait surface avec l'équipe réserve d'Anderlecht

Où était-il passé ? Après des mois dans l'ombre, il refait surface avec l'équipe réserve d'Anderlecht

12:00
Imbattables : Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait vivre un cauchemar à Stuttgart

Imbattables : Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait vivre un cauchemar à Stuttgart

12:20
"Tu peux lui envoyer" : un jeune talent belge fait passer un message à Rudi Garcia

"Tu peux lui envoyer" : un jeune talent belge fait passer un message à Rudi Garcia

11:30
Roef aura tout arrêté ou presque : l'Union sauve les meubles mais rit jaune (et bleu)

Roef aura tout arrêté ou presque : l'Union sauve les meubles mais rit jaune (et bleu)

20:11
Son coach confirme la mauvaise nouvelle : un Diable Rouge rechute quelques jours après sa blessure

Son coach confirme la mauvaise nouvelle : un Diable Rouge rechute quelques jours après sa blessure

11:00
🎥 La veste qui vole : Charles De Ketelaere craque complètement à Vérone

🎥 La veste qui vole : Charles De Ketelaere craque complètement à Vérone

10:30
Malines veut prendre sa revanche : Rik De Mil annonce un match sous haute tension

Malines veut prendre sa revanche : Rik De Mil annonce un match sous haute tension

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/12: Angulo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/12: Angulo

08:40
Plusieurs boycotts ce dimanche en Pro League : les supporters visiteurs mécontents

Plusieurs boycotts ce dimanche en Pro League : les supporters visiteurs mécontents

08:20
Un début de crise au Club de Bruges ? Nicky Hayen est très inquiet

Un début de crise au Club de Bruges ? Nicky Hayen est très inquiet

09:00
1
Nilson Angulo a la cote en Premier League !

Nilson Angulo a la cote en Premier League !

08:40
Wilmots, Leekens et les Bayat : un premier Belgique-Iran qui ne manquera pas de connections

Wilmots, Leekens et les Bayat : un premier Belgique-Iran qui ne manquera pas de connections

08:00
Un bon groupe ? Youri Tielemans réagit au tirage au sort : "Nous sommes confiants"

Un bon groupe ? Youri Tielemans réagit au tirage au sort : "Nous sommes confiants"

07:40
Tous les Belges vernis ? Hugo Broos aussi se réjouit de son tirage

Tous les Belges vernis ? Hugo Broos aussi se réjouit de son tirage

07:00
Pourquoi Senne Lammens répète le même rituel avant chaque match

Pourquoi Senne Lammens répète le même rituel avant chaque match

06:00
Bruges tremble : Saint-Trond dépasse les Blauw & Zwart, Anderlecht peut même les éjecter du podium !

Bruges tremble : Saint-Trond dépasse les Blauw & Zwart, Anderlecht peut même les éjecter du podium !

23:00
Du bonheur à l'Union au cauchemar en Allemagne

Du bonheur à l'Union au cauchemar en Allemagne

23:30
D1 ACFF : Tubize-Braine laisse la porte ouverte à Mons, Virton écrase les U23 du Standard

D1 ACFF : Tubize-Braine laisse la porte ouverte à Mons, Virton écrase les U23 du Standard

22:40
Challenger Pro League : coup d'arrêt pour les Francs Borains, le RWDM n'y arrive toujours pas

Challenger Pro League : coup d'arrêt pour les Francs Borains, le RWDM n'y arrive toujours pas

22:20
Onur Cinel frustré après Cercle - Standard : "Peut-être qu'il faut être la moins bonne équipe pour gagner" Interview

Onur Cinel frustré après Cercle - Standard : "Peut-être qu'il faut être la moins bonne équipe pour gagner"

21:00
Ca n'aura pas tardé : voici où les Diables Rouges devraient loger durant la Coupe du Monde

Ca n'aura pas tardé : voici où les Diables Rouges devraient loger durant la Coupe du Monde

21:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/12: Diouf

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/12: Diouf

20:20
Vincent Euvrard soulagé après le succès du Standard : "C'était la grande différence entre nous et le Cercle" Interview

Vincent Euvrard soulagé après le succès du Standard : "C'était la grande différence entre nous et le Cercle"

19:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 1-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved