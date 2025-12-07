Réaction 🎥 Une main évidente pour lancer l'Union vers l'égalisation ? Kevin Mac Allister et David Hubert répondent

🎥 Une main évidente pour lancer l'Union vers l'égalisation ? Kevin Mac Allister et David Hubert répondent
Le but accordé à l'Union Saint-Gilloise est d'ores et déjà l'une des phases les plus contestées du weekend. Kevin Mac Allister, le principal joueur concerné, est revenu sur le sujet à l'interview.

L'Union Saint-Gilloise a eu beaucoup d'occasions pour revenir au score face à La Gantoise. Et c'est sur la plus chaotique d'entre elle que la délivrance est arrivée. Chaotique par le centre-tir du désespoir de Promise David, mais surtout par le contact du ballon avec la main de Kevin Mac Allister. Un contact d'abord passé inaperçu car survenu en tout début d'action, au point que le VAR n'a pas appelé l'arbitre à venir revoir la phase.

Ivan Leko s'est montré très remonté, regrettant que l'arbitre l'ait envoyé promené pour finalement s'excuser à la fin du match et admettre qu'il y avait main. Acteur clé de la phase, Kevin Mac Allister s'est lui aussi présenté face à la presse.

"Honnêtement je ne sais pas si je touche le ballon de la main ou non, j'étais dans le feu de l'action et je n'ai pas encore revu les images. Je vois la balle arriver, j'essaye de garder les mains proches de mon corps", explique-t-il.

Jeu de main, jeu de vilain

Lire aussi… "On s'est fait voler" : La Gantoise crie à l'injustice face à l'Union Saint-Gilloise."Aujourd'hui, le football, c'est la science, le VAR, des questions de millimètres. Mais c'est aussi des émotions, des sentiments. Pour moi, annuler ce but n'aurait pas été une bonne chose. Ils peuvent s'en plaindre, comme on peut se plaindre du temps qu'ils ont perdu pendant tout le match", poursuit le défenseur argentin. 

En conférence de presse, David Hubert marchait aussi sur des oeufs à côté d'Ivan Leko : "Je respecte trop le métier d'entraîneur que pour aller à l'encontre de ce que mon collègue a dit. Si j'étais à leur place, je me plaindrais aussi. Mais je ne peux que dire que de mon point de vue, nous méritons à 100 % ce but. Je ne veux pas rentrer dans une polémique. Mais revenir sur une main alors qu'il y a au moins 20 secondes entre ce moment-là et le but, ce n'est pas le foot que j'aime".

