Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

Siebe Van der Heyden a vécu une soirée riche en émotions au Parc Duden, hier soir. Il portera toujours l'Union dans son coeur.

La saison dernière, Dante Vanzeir avait déjà vécu une situation similaire en revenant face à ses anciens supporters pour le match du titre. Il avait failli jouer un mauvais tour à l'Union en délivrant l'assist sur l'égalisation juste avant la mi-temps. Hier, Siebe Van der Heyden n'a pas été jusqu'à se montrer décisif offensivement mais a disputé un solide match face à Kevin Rodriguez.

Après le coup de sifflet final, on l'a vu enjamber les barrières le long du terrain et monter les escaliers pour retrouver ses proches en tribune, comme il en avait l'habitude quand il jouait à l'Union.

Même si le noyau a changé depuis son départ, le caractère familial du club demeure : "Comme joueurs, il ne reste plus de mon époque que Christian Burgess, Ross Sykes et mon ami Guillaume François. Certains fans m’envoient des messages pour me dire que je leur manque… mais je veux leur dire qu’eux aussi, ils me manquent", explique-t-il à la RTBF.

L'écusson de l'Union tatoué

Le défenseur regarde encore tous les matchs de son ancienne équipe : "Lors du match du titre l’année passée, j'ai regardé à la télé depuis l'Espagne et j’ai stressé comme un malade que ça se passe comme les autres fois, avec le titre qui partait à Bruges. Je porte toujours l’USG dans mon coeur. Chaque fois qu’ils marquent, on célèbre en famille : ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas".

