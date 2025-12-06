Réaction 🎥 Ivan Leko hors de lui au Parc Duden : "L'arbitre est venu me voir pour s'excuser...Vous vous rendez compte ?"

🎥 Ivan Leko hors de lui au Parc Duden : "L'arbitre est venu me voir pour s'excuser...Vous vous rendez compte ?"
La Gantoise a ramené un point de son déplacement à l'Union Saint-Gilloise. Mais Ivan Leko était furieux après le but inscrit par l'Union.

Il a fallu un peu de temps, mais l'égalisation de Kevin Mac Allister a bien été validée. Ivan Leko n'a pas explosé tout de suite. Mais après avoir revu les images sur son banc, il s'est présenté vert de rage face à l'arbitre, qui l'a sanctionné d'un carton jaune.

Le Croate n'en revenait pas : Kevin Mac Allister touche bien le ballon de la main et l'emmène avec lui grâce à cette déviation au départ de l'action. Mais cela n'était pas suffisant pour invalider le but. Leko ne s'était toujours calmé en conférence de presse.

"J'ai beaucoup de respect pour les arbitres. Il font un boulot difficile mais essentiel. Mais là...c'est main et rien d'autre. La seule manière de ne pas siffler faute de main sur cette phase, c'est de changer les règles. Et l'arbitre ne regarde même pas la phase devant l'écran pour se faire une idée. C'est incroyable", commence-t-il.

La Gantoise lésée ?

Lire aussi… Match référence pour Florucz, Ait El Hadj décevant : les notes de l'Union contre GandL'entraîneur des Buffalos est furax : "On n'est pas en Ligue des Champions, alors on n'existe pas. Ce n'est pas normal. Et vous savez ce qui me révolte presque tout autant ? Lorsque je viens me plaindre auprès de lui, l'arbitre me renvoie avec un bodylanguage tellement serein, il était tellement sûr de lui. 'Retournez sur votre banc monsieur Leko', m'a-t-il dit". Et vous savez ce qu'il m'a dit après le match ? 'Sorry' ".

C'est là tout le noeud du problème : "Il s'est excusé en avouant qu'il y avait bien faute de main. Mais que voulez-vous que je fasse avec ça ? Vous vous rendez compte ? C'est profondément choquant. J'aimerais pouvoir parler du match en tant que tel, mais ce soir, je n'y parviendrai pas". Une phase dont on a visiblement pas finir d'entendre parler ce weekend.

