"On s'est fait voler" : La Gantoise crie à l'injustice face à l'Union Saint-Gilloise.

La Gantoise repart frustrée de l'Union. Matisse Samoise était extrêmement en colère après la rencontre.

La soirée aurait pu être belle pour La Gantoise, qui avait parfaitement débuté son match au Parc Duden grâce à un but de Matisse Samoise. Mais malgré cette bonne entame, les Buffalos ont subi la pression de l’Union, poussée par son public.

Au coup de sifflet final, la frustration était grande du côté gantois. Les joueurs avaient le sentiment d’avoir laissé filer une victoire qui leur tendait les bras. Certaines phases ont mis les nerfs des visiteurs à rude épreuve.

Matisse Samoise s'est laché

Extrêmement remonté contre l'arbitre, Matisse Samoise n'a pas gardé sa langue dans sa poche. "On s’est fait voler ! Je ne comprends pas : le quatrième homme à quelques mètres de la ligne, l’arbitre assistant, et encore moins la VAR. Il faudrait supprimer la VAR, non ? Ça prouve que ceux qui y travaillent ne connaissent rien au football."

Une prise de parole assumée, car pour lui, le but de l’Union Saint-Gilloise n’aurait jamais dû être accordé. Et cette erreur coûte les trois points à la Gantoise d'Ivan Leko.

