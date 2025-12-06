Match référence pour Florucz, Ait El Hadj décevant : les notes de l'Union contre Gand

L'Union Saint-Gilloise a poussé mais ne repart qu'avec un point de son match contre La Gantoise. Voici les notes des joueurs.

Scherpen (6,5) : son arrêt à bout portant sur Gandelman après cinq minutes est passé sous silence par le but de Samoise juste derrière mais mérite d'être souligné. Un autre arrêt sur un coup franc de Kadri. Match malgré tout assez calme dans l'ensemble.

Mac Allister (7) : un peu hésitant en début de match mais de plus en plus affirmé dans ses interventions, jusqu'à la cerise sur le gâteau, ce but égalisateur dans le dernier quart d'heure. Et pourtant, il n'était pas donné à tout le monde de battre Davy Roef ce soir.

Burgess (5) : à la faute sur la remise en jeu mal dégagée qui amène l'ouverture du score et plusieurs fois pris de vitesse dans son dos

Sykes (5,5) : loin d'être des plus rassurants sur les ballons à gérer en profondeur et assez fébrile à la relance. Mais toujours précieux sur les phases arrêtées, avec notamment une reprise de la tête repoussée par Roef.

Khalaili (7) : l'un des seuls à pouvoir véritablement accélérer le jeu en première mi-temps...jusqu'à parfois un peu forcer. Mais son abnégation a fini par payer : son tir repoussé par Roef est à la base de l'égalisation.

Zorgane (6) : l'un de ses matchs les plus discrets de la saison, avec moins de disponibilité pour offrir des solutions de passe à ses coéquipiers. Mais l'absence d'un véritable milieu récupérateur l'explique sans doute en partie.

Schoofs (6,5): positionné devant la défense en l'absence de Van de Perre et Rasmussen, avec moins d'influence sur le jeu à la clé. Le positionnement plus haut de toute l'équipe lui a fait du bien en seconde mi-temps.

Niang (6) : de l'explosivité sur son flanc mais toujours des difficultés pour transformer ses accélérations en actions dangereuses. Trop de déchet dans la dernière passe.

Ait El Hadj (4) : un nombre incalculable de ballons perdus et de passes effectuées dans le mauvais tempo. Un jour sans.

Florucz (7,5) : une superbe frappe du gauche sur le poteau après trois minutes qui a donné le ton d'un match assez convaincant. Sa finesse technique a fait des dégâts, comme sur son but annulé après un crochet court dévastateur pour se mettre sur son pied gauche. Un autre geste inspiré dès la reprise pour combiner avec Rodriguez et se présenter face à Roef...qui a eu le dernier mot. Aurait pu se retrouver avec trois buts au compteur pour le même prix.

Rodriguez (6,5) : des duels gagnés mais peut d'occasions de s'illustrer dans le dernier geste. Sa remise pour Florucz à la reprise vaut tout de même le détour.