Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

Anderlecht a su réagir et revenir au score contre l'Antwerp. Certains sont tout de même passés à côté de leur match.

Coosemans (7,5)

Il aurait probablement pu stopper le penalty de Janssen, mais sort ensuite le grand jeu à trois reprises face aux Néerlandais de l'Antwerp.

N'diaye (4)

Un penalty plus maladroit qu'autre chose mais qui met son équipe dans l'embarras. Il a été très souvent mis en difficulté, en première période surtout.

Hey (6)

Difficile, cette fois, de vraiment le pointer du doigt car il a été très précieux dans le domaine aérien. Il s'est fait mélanger par Al-Sahafi mais était bien couvert par Llansana. Toujours aussi imprécis à la relance.

Sardella (5)

Pas le plus en difficulté du quatuor défensif, Sardella a souvent dû composer avec les limites de Maamar.

Maamar (5)

Il a vécu un cauchemar par moments en première période contre Christopher Scott. Ses montées ont eu le mérite, par moments, d'amener le surnombre mais le dernier geste faisait souvent défaut.



Llansana (5,5)

Victime du remaniement tactique de Hasi, il faisait un match correct, même s'il a bien pris le bouillon face à Scott et a été sauvé par Coosemans. Plusieurs passes tentées vers l'avant sans grand succès.

Saliba (8)

Le meilleur Mauve parmi les joueurs de champ. Tranchant, agressif, porté vers l'avant, il a empêché son équipe de prendre l'eau.

De Cat (6)

Un match à deux visages : il passe au travers en première période et son équipe coule avec lui... mais il se ressaisit en seconde, en même temps que l'équipe aussi.

Hazard (5)

Une première mi-temps assez catastrophique. Il transforme calmement son penalty, mais a encore eu beaucoup trop de déchet technique en seconde période pour un joueur de son calibre.

Bertaccini (3)

Non seulement il n'était pas bon, dans ce rôle seul en pointe qui lui va si mal, mais Adriano Bertaccini s'est sorti tout seul de son match en multipliant les coups de sang et les râleries.

Angulo (4)

Pas bon défensivement, il n'a pas amené suffisamment devant pour que la balance soit positive. Un gros manque d'inspiration dans le dernier tiers.

Cvetkovic (6)

Rentré à la pause pour Llansana, sa grinta a fait du bien et il a plus pesé sur la défense en 9 que Bertaccini.