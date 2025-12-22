Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace
Photo: © photonews

Ce dimanche, l'ADN anderlechtois était clairement du côté rouge que blanc sur le terrain. Alors que Besnik Hasi est venu avec un plan principalement défensif, certaines individualités ont brillé pour l'Antwerp.

On le sait : cet Anderlecht-là ressemble à son entraîneur plutôt qu'à ce que les romantiques identifient encore parfois au "style" de la maison, pour peu que cela veuille encore dire quelque chose. C'était encore visible ce dimanche, avec deux milieux défensifs pour encadrer Nathan De Cat et même si Nathan Saliba a disputé un excellent match, amenant beaucoup offensivement.

"Nous avons plutôt eu un problème de mentalité que lié à notre système de jeu", nuançait Hasi... mais le fait est que la seconde période du RSCA s'est jouée sans Enric Llansana, pas mauvais en soi mais victime du changement tactique à la pause.

Janssen, Kerk et Scott seraient titulaires à Anderlecht

Côté anversois, par contre, ce sont les individualités qui ont fait la différence, et quelles individualités. Le match de Vincent Janssen a souligné de manière presque cruelle l'écart entre ce vieux roublard capable non seulement d'évoluer seul devant mais aussi de distribuer le jeu, et un Adriano Bertaccini perdu en pointe.

Alors que Moussa N'diaye peine, ces derniers mois, à retrouver son véritable niveau, Christopher Scott a été un véritable poison pour la défense anderlechtoise, offrant un caviar à Somers et alertant lui-même Coosemans. Il serait titulaire à Anderlecht s'il jouait chaque semaine comme ça.

Lire aussi… Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."
Enfin, que dire du match de Gyrano Kerk ? On le sait : le Néerlandais a connu une période difficile entre blessure et méforme. Mais quand il évolue à ce niveau, il est l'un des meilleurs joueurs du championnat. Mieux : il est l'un des rares joueurs de pure classe que la Jupiler League compte encore. Sa talonnade vers Somers le montre bien. On peut le dire : par moments, l'Antwerp avait des airs "made in Neerpede"... mais Anderlecht a pris un point (mérité) en jouant "à l'anversoise".

