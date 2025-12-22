"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht

L'Antwerp a laissé filer une avance de deux buts face à Anderlecht et a finalement dû se contenter d'un point. Après la rencontre, Vincent Janssen ressentait surtout de la déception, tout en replaçant ce partage dans le contexte plus large du récent renouveau de son équipe.

Vincent Janssen gardait un sentiment amer après le partage 2-2 face à Anderlecht. L’Antwerp menait confortablement 2-0, mais n’est pas parvenu à tuer le match. "Quand tu mènes 2-0, il y avait clairement mieux à faire", a-t-il expliqué. "Anderlecht est une équipe avec des qualités, donc tu sais qu’elle se créera toujours des occasions, mais nous aussi, nous avons eu ces moments."

Selon lui, le tournant du match est survenu juste après la pause : "Le 2-1 tombe au pire moment possible, juste après la reprise. Cela leur donne de l’énergie." L’Antwerp n’a ensuite pas réussi à reprendre ses distances : "On ne plie pas le match en inscrivant le 3-1, et à partir de là, ils continuent d’y croire."

Le Néerlandais a surtout insisté sur ce qui aurait pu être : "Le scénario idéal, c’est 3-0, et là, c’est fini pour eux. Même conserver le 2-0 un peu plus longtemps aurait provoqué de la frustration. Avec encore quarante minutes à jouer, le 2-1 a été une motivation incroyable pour une équipe comme celle-là."

Vincent Janssen relativise

Concernant la phase du penalty, Vincent Janssen n’a pas souhaité se prononcer. "Nous devons surtout nous regarder dans le miroir et constater que nous n’avons pas pris les trois points ici." Il a toutefois relativisé le résultat : "Par rapport au mois dernier, nous avons réalisé une série fantastique. À l’époque, on aurait signé sans hésiter pour un 2-2 contre Anderlecht."

"C’est bien qu’il y ait de la frustration dans le groupe, c’est ce que tu veux." Il est toutefois resté prudent concernant le classement : "Nous sommes dans une bonne phase, mais ne tirons pas de conclusions hâtives."

Sur le plan personnel, il y avait tout de même une petite satisfaction : "C’était mon premier but contre Anderlecht. C’est agréable, surtout quand cela aide l’équipe. Mais c’est dommage de ne pas avoir su enfoncer le clou."