"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht

"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Antwerp a laissé filer une avance de deux buts face à Anderlecht et a finalement dû se contenter d'un point. Après la rencontre, Vincent Janssen ressentait surtout de la déception, tout en replaçant ce partage dans le contexte plus large du récent renouveau de son équipe.

Vincent Janssen gardait un sentiment amer après le partage 2-2 face à Anderlecht. L’Antwerp menait confortablement 2-0, mais n’est pas parvenu à tuer le match. "Quand tu mènes 2-0, il y avait clairement mieux à faire", a-t-il expliqué. "Anderlecht est une équipe avec des qualités, donc tu sais qu’elle se créera toujours des occasions, mais nous aussi, nous avons eu ces moments."

Selon lui, le tournant du match est survenu juste après la pause : "Le 2-1 tombe au pire moment possible, juste après la reprise. Cela leur donne de l’énergie." L’Antwerp n’a ensuite pas réussi à reprendre ses distances : "On ne plie pas le match en inscrivant le 3-1, et à partir de là, ils continuent d’y croire."

Le Néerlandais a surtout insisté sur ce qui aurait pu être : "Le scénario idéal, c’est 3-0, et là, c’est fini pour eux. Même conserver le 2-0 un peu plus longtemps aurait provoqué de la frustration. Avec encore quarante minutes à jouer, le 2-1 a été une motivation incroyable pour une équipe comme celle-là."

Vincent Janssen relativise

Concernant la phase du penalty, Vincent Janssen n’a pas souhaité se prononcer. "Nous devons surtout nous regarder dans le miroir et constater que nous n’avons pas pris les trois points ici." Il a toutefois relativisé le résultat : "Par rapport au mois dernier, nous avons réalisé une série fantastique. À l’époque, on aurait signé sans hésiter pour un 2-2 contre Anderlecht."

"C’est bien qu’il y ait de la frustration dans le groupe, c’est ce que tu veux." Il est toutefois resté prudent concernant le classement : "Nous sommes dans une bonne phase, mais ne tirons pas de conclusions hâtives."

Sur le plan personnel, il y avait tout de même une petite satisfaction : "C’était mon premier but contre Anderlecht. C’est agréable, surtout quand cela aide l’équipe. Mais c’est dommage de ne pas avoir su enfoncer le clou."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp
Vincent Janssen

Plus de news

Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

20:00
Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

13:40
Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

19:00
C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

19:27
Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

11:40
2
Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

18:00
Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

18:40
Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

18:20
Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

17:30
"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

16:30
Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

16:00
"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

15:30
Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

15:00
De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

14:40
C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

14:20
Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

20:30
Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

14:00
Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

11:00
1
"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis Interview

"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis

22:00
"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

12:40
Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

13:20
Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

13:00
Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

21:20
7
La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

12:00
"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

12:20
"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

11:20
Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

10:30
Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

10:00
2
Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

09:01
🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

09:30
"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

08:00
"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

08:30
🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

07:20
3
"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle

"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle

07:00
2
"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

07:40
"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

22:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved