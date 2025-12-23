Jean Kindermans de retour à Anderlecht : est-ce vraiment réalisable ?

Cela fait déjà un certain temps qu'à Anderlecht, l'idée de faire revenir Jean Kindermans à Neerpede est évoquée. Et ce n'est absolument pas une utopie. Certes il encore sous contrat avec l'Antwerp jusqu'en 2029, mais cela ne semble toutefois pas constituer un obstacle insurmontable.

Jean Kindermans a récemment entrouvert la porte dans une interview accordée à L’Avenir, mais du côté de la direction d’Anderlecht, le plan est sur la table depuis un certain temps déjà. Marc Coucke, en particulier, souhaiterait beaucoup faire revenir l’architecte à succès de la formation des jeunes du club mauve et blanc.

Romelu Lukaku très attaché à Jean Kindermans

Cette volonté est aussi alimentée par Romelu Lukaku, avec qui Jean Kindermans est devenu de plus en plus proche ces dernières années. Après le départ de Kindermans, Lukaku avait évoqué sur ses réseaux sociaux "une page noire de l’histoire du club". Big Rom a été aux premières loges pour observer la culture que Kindermans avait instaurée à Anderlecht.

Une culture où la victoire primait, mais toujours accompagnée d’un football soigné et technique. Lorsque Wouter Vandenhaute a repris le club, il a estimé que la méthode de travail de Kindermans était dépassée. Lui – et Peter Verbeke avec lui – souhaitait davantage miser sur les données, à l’image de l’Union Saint-Gilloise et du Club de Bruges.

Le départ de nombreux talents ces dernières années a toutefois été une véritable épine dans le pied de Marc Coucke. Et également de Romelu Lukaku, qui est toujours resté très bien informé du fonctionnement de la formation des jeunes à Anderlecht. Lukaku envisage toujours un retour au club et souhaite jouer un rôle dans la structuration de l’avenir des Bruxellois.

Quid du contrat de Jean Kindermans jusqu’en 2029 à l’Antwerp ?

Entre-temps, une nouvelle structure a vu le jour : Tim Borguet est devenu Chief Academy et Afrim Salievski, recruté en provenance de l’Ajax, prendra ses fonctions de Talent Director le 1er janvier. Y a-t-il encore une place pour Jean Kindermans ? Le club serait prêt à la lui faire, éventuellement dans un rôle de conseiller.



Lire aussi… Deux penaltys "bon marché" lors d'Antwerp-Anderlecht ? Jonathan Lardot s'exprime›

Jean Kindermans y serait lui aussi ouvert. Avec le départ de Wouter Vandenhaute et le retour à davantage de stabilité, il estime que le club va de nouveau dans la bonne direction. L’arrivée de Michael Verschueren n’y est pas étrangère non plus.

Reste toutefois la question de son contrat. Anderlecht pourrait bien entendu négocier avec l’Antwerp et, au vu de la situation financière du club anversois, un départ sans trop de résistance n’est pas à exclure. La formation des jeunes du Great Old tourne en effet aujourd’hui à plein régime.

Il faudra encore laisser couler pas mal d’eau sous les ponts avant qu’un retour ne devienne réalité, mais ce n’est clairement plus une utopie. Pour les supporters, ce serait en tout cas un signal fort : celui d’un retour à l’"ancien" ADN du club pour tout ce qui est formé à Neerpede.