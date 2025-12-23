Deux penaltys "bon marché" lors d'Antwerp-Anderlecht ? Jonathan Lardot s'exprime

Les penaltys accordés au RSC Anderlecht et à l'Antwerp ce dimanche n'étaient pas évidents. Mais étaient-ils au moins en partie justifiés ?

Du côté d'Anderlecht, on doutait que la faute de Moussa N'diaye sur Gyrano Kerk en était réellement une, et on estimait que le penalty accordé à l'Antwerp était très léger. Et du côté de l'Antwerp, on pensait la même chose de la faute sifflée sur Adriano Bertaccini, légère également.

Une erreur d'arbitrage partout, balle au centre ? Ce n'est pas exactement la conclusion du chef du département arbitral, Jonathan Lardot. Dans Under Review, sur DAZN, il s'est exprimé sur les deux phases, qu'il juge assez comparables.

Lardot compare les deux phases

"Il est impossible d'affirmer avec certitude que c'était penalty ou non. Si vous interrogez cent personnes, vous n'aurez pas deux avis les mêmes. La question est de savoir si Kerk protégeait le ballon ou cherchait le contact avec le pied du défenseur", analyse Lardot concernant le penalty de l'Antwerp.

"L'arbitre a opté pour la première option et de ce point de vue, le penalty était justifié". Il ne s'agissait dès lors pas d'une erreur claire et évidente, ce qui ne permet pas au VAR d'intervenir. Et cette décision concernant la première phase rend la seconde logique.

"Ce sont des fautes légères où le VAR peut difficilement intervenir. Il faut aussi rester cohérent : si le premier penalty est accordé, nous devons aussi accorder le second. Je comprends ces deux décisions, même si j'aurais préféré d'autres décisions. Je pense qu'il faut mettre les critères de penaltys à la hausse", conclut Jonathan Lardot.