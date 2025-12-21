"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis

Lucas Hey a été sous le feu des critiques ces dernières semaines, mais le Danois n'est pas du genre à se cacher. Impassible, il est venu en zone mixte et a analysé le match avec lucidité.

Il y a certains joueurs qui, après des semaines compliquées et des notes incendiaires dans la presse (nous n'avons pas été les seuls à attribuer un 1/10 à Lucas Hey après la débandade à Westerlo), évitent de venir en zone mixte. Mais pas le Danois : ce dimanche au Bosuil, il était bien présent au micro, et analysait le match avec franc-parler.

"Nous avons disputé une mi-temps de merde. Nous n'avons pas amené l'intensité nécessaire et avons joué individuellement, pas en tant qu'équipe", lâche Hey d'emblée. "Dans ces conditions, n'importe qui peut nous battre. Puis, au retour des vestiaires, nous avons corrigé ça et réussi à marquer deux buts".

Besnik Hasi n'a pas spécialement dû hausser la voix à la pause tant il était évident que ses joueurs devaient se réveiller. "Pas besoin de crier quand tout le monde voit que c'était très mauvais", souligne le Danois. "Il fallait juste que tout le monde fasse son job".

Lucas Hey espère devenir un leader

Quand l'Antwerp a pris deux buts d'avance, on a naturellement pensé que les Mauves auraient pu craquer, comme deux semaines plus tôt en Campine. "C'est vrai, c'était important de parvenir à revenir cette fois. Mais le match d'il y a deux semaines ne nous est pas passé par la tête", assure Lucas Hey. "Vu le scénario, c'est un point de gagné, bien sûr. Mais ce n'est pas assez : nous venions ici pour gagner".

Le Danois se retrouve par la force des choses comme l'un des leaders de cette très jeune défense, et c'est un rôle auquel il doit encore s'habituer. "Ce n'est pas évident pour moi. J'enchaîne les matchs, mais je pense que je peux encore m'améliorer en termes de leadership", concède Hey.