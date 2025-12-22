Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

Ce dimanche, l'un des tournants de la rencontre entre l'Antwerp et Anderlecht a été le penalty sifflé suite à un contact entre Moussa N'diaye et Gyrano Kerk. Pour les Bruxellois, c'était léger.

Lucas Hey a beau avoir parlé de "première mi-temps de merde" de la part du RSC Anderlecht, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever aux Mauve & Blanc : leur premier quart d'heure était bon... jusqu'à un bête penalty concédé par Moussa N'diaye.

Le Sénégalais ne voyait pas Gyrano Kerk surgir et le contact était incontestable. Mais Besnik Hasi n'était pas ravi que le penalty ait été sifflé. "Si on siffle ça, on va en siffler beaucoup d'autres", pestait l'entraîneur du Sporting après la rencontre.

"C'est peut-être même une faute de la part de l'Antwerp. Il n'a aucune intention de jouer le ballon et vient pied contre pied", ajoute Hasi, avec un peu de mauvaise foi.

🫵 | Scheidsrechter Erik Lambrechts legt de bal op de stip voor Royal Antwerp FC! 🧐🖥️ #ANTAND pic.twitter.com/qIGs8X7BmN — DAZN België (@DAZN_BENL) December 21, 2025

On peut comprendre la frustration du coach d'Anderlecht : la semaine passée, ce n'était très probablement pas penalty de la part de Thorgan Hazard, et voilà qu'un penalty sifflable mais malchanceux est cette fois accordé.



Sardella pas convaincu non plus

Killian Sardella, qui était assez proche de la phase, estime le coup de pied de réparation très sévère aussi. "C'est dur pour nous. Il n'y a clairement pas d'intention de la part de Moussa. Après le penalty de la semaine passée où on ne pouvait pas juger la phase, ça fait beaucoup, mais c'est comme ça", regrette le défenseur du RSCA.