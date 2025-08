"Ils n'étaient pas rassurés" : Pieter Gerkens a retrouvé Anderlecht avec le Cercle

L'ancien d'Anderlecht, Pieter Gerkens, a retrouvé les Mauves avec le Cercle. Il estime que son équipe aurait pu glaner le point du partage.

Prêté par La Gantoise au Cercle de Bruges, Pieter Gerkens a retrouvé Anderlecht ce dimanche au Jan Breydelstadion. Les Groen & Zwart se sont inclinés 0-2 et n'ont pas encore gagné en Jupiler Pro League.

Le milieu offensif formé à Genk et passé par Anderlecht entre 2017 et 2020 estime néanmoins que le Cercle a montré de belles choses après la pause, et qu'il aurait pu accrocher un résultat.

"Nous étions plus forts après le repos et nous jouions après plus d'audace", a-t-il assuré. Nous ne nous sommes pas vraiment créé d'occasions franches, mais la menace était constante. Anderlecht n'était pas si rassuré."

Le Cercle méritait-il un point contre Anderlecht ?

Le but d'Adriano Bertaccini, monté au jeu quelques minutes auparavant, a coupé les jambes d'un Cercle en plein élan. "C'est dommage d'ensuite encaisser en contre-attaque, mais on peut s'inspirer de la demi-heure qui a suivi la mi-temps", a-t-il conclu sur une note positive.

Le Cercle de Bruges jouera le derby "chez" son voisin du Club samedi prochain, avant de recevoir Westerlo, de se rendre au Standard et d'accueillir Saint-Trond pour terminer le mois d'août. Les troupes d'Onur Cinel devront impérativement engranger.