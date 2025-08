Un message clair : arrivé pour 3 millions, un joueur d'Anderlecht plante un doublé en réserve

Mihajlo Cvetkovic a rejoint Anderlecht cet été contre 3 millions d'euros. Mais le Serbe fourbit ses armes avec le RSCA Futures.

Le RSC Anderlecht a été très actif cet été, et certains joueurs vont devoir prendre leur mal en patience avant de pouvoir convaincre Besnik Hasi. On a déjà évoqué le cas de Cédric Hatenboer, blessé lors de la préparation et qui n'a toujours pas pu intégrer le groupe A.

Mihajlo Cvetkovic, 18 ans, est dans une situation comparable. Arrivé pour 3 millions d'euros, le Serbe espérait se faire une place en équipe A, mais son premier match de préparation l'a vu être "sacrifié" à un poste qui n'est pas le sien, et s'est également blessé.

Alors que la saison a repris, Cvetkovic a donc été envoyé en stage avec le RSCA Futures, tout comme Hatenboer. Et visiblement, il y a pris la confiance : les U23 du Sporting ont battu le FC Metz (2-0) avec un doublé du buteur serbe.

L'arrivée d'Adriano Bertaccini, qui présente un profil comparable à celui de Mihahjlo Cvetkovic (polyvalent sur le front de l'attaque), risque cependant de compliquer les choses. Les Futures, qui ont vécu une saison 2024-2025 compliquée, auraient qui plus est besoin d'un renfort offensif.

Cvetkovic, toutefois, risque de ne pas être ravi de ce rôle en U23, lui qui arrive de D1 serbe et espérait obtenir sa chance de convaincre. Devenu international récemment, il ambitionne de s'imposer avec l'équipe A. Le mercato pourrait-il encore libérer une place dans le noyau A ?