"Wouter dehors" en boucle : le succès d'Anderlecht ne suffit plus à cacher le malaise des supporters

Anderlecht a signé un 6 sur 6 en battant le Cercle de Bruges 0-2, mais cette victoire n'a pas suffi à apaiser la colère des supporters mauves.

La colère ne faiblit pas chez certains fans d’Anderlecht et c’est encore une fois le président Wouter Vandenhaute qui en fait les frais. Au coup de sifflet final, les supporters ont lancé un chant : "Wouter dehors".

Un message fort, d’autant plus marquant que l’équipe venait de s’imposer à l’extérieur. Ce chant n’avait rien à voir avec le score : il exprimait une colère plus profonde.

Ce mécontentement ne tombe pas du ciel. L’élimination contre Häcken, dès le deuxième tour préliminaire d'Europa League, a laissé des traces. Deux prestations décevantes, une défaite aux tirs au but et les ambitions européennes se sont envolées.

Une ambiance tendue jeudi

Anderlecht a bien débuté le championnat, avec des victoires contre Westerlo et le Cercle de Bruges, deux équipes qui jouaient le maintien la saison dernière. Zulte Waregem et Dender sont les prochains adversaires.

Le directeur sportif Olivier Renard a tenté d’apaiser les tensions, appelant à faire confiance à la direction. En vain. Le fossé entre la tribune et le club ne cesse de grandir.

Jeudi, Anderlecht affrontera le Sheriff Tiraspol au Lotto Park, en barrage de Conference League. Vandenhaute et son entourage savent qu’ils jouent gros : une victoire sur le terrain, mais surtout une chance de retisser le lien avec les supporters.