Bientôt aussi important qu'à Charleroi ? Comment Adem Zorgane pourrait transformer l'Union

Adem Zorgane n'a pas déçu pour sa première titularisation avec l'Union. Il pourrait encore faire passer un cap à l'équipe.

Le souci physique de Kamiel Van de Perre a beau lui avoir ouvert une voie royale vers une place de titulaire, Adem Zorgane n'en attendait pas moins ce moment. Après avoir montré ce qu'il avait dans le ventre (et surtout dans les pieds) pendant quatre ans à Charleroi, l'Algérien a prouvé qu'il était prêt à faire de même à l'Union.

Après moins d'une minute face à Louvain, il se faisait déjà adopter par le public du Parc Duden, avec une élégante incursion dans le rectangle, couronnée d'un assist pour Anan Khalaili sur l'ouverture du score.

Par la suite, son entente avec Charles Vanhoutte a fait merveille pour décider du tempo de la rencontre, entre phases de temporisation et jaillissements à bon escient. Et que dire de sa relation technique avec Anouar Ait El Hadj, déjà riche de plusieurs combinaisons.

Le gros coup du mercato belge ?

Sébastien Pocognoli est très clair : quel que soit le nom qu'il coche au milieu du terrain, il attend du joueur choisi qu'il se montre complet, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est ainsi qu'il pousse Charles Vanhoutte à s'infiltrer plus souvent pour étoffer son registre. Mais par rapport aux deux autres régulateurs, Zorgane a tout de même une ardeur d'avance au niveau de la créativité.

Pendant quatre saisons à Charleroi, l'ancien du Paradou n'a cessé de mettre en lumière sa palette de passes, parfois même avec excès. La saison dernière il était ainsi le deuxième joueur du championnat (ex aequo avec Bilal Brahimi) à délivrer le plus de key passes - la dernière passe avant une occasion de but -- (2,6 par rencontre).

Dans un collectif qui tourne bien, l'international algérien pourrait se faire plaisir dans les semaines à venir. Il offre en tout cas une solution supplémentaire à Sébastien Pocognoli. Il est difficile de retrouver à redire sur le duo Vanhoutte - Van De Perre après le 28 sur 30 triomphal des Playoffs. Les deux hommes sont partout sur le terrain. Mais l'Union peut désormais se targuer d'un profil qui fait courir le ballon au milieu. Pour mieux dicter le jeu lors des matchs au sommet après avoir parfois tiré sur la corde raide ?