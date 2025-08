Le gardien du temple saint-gillois a prévenu le groupe : "C'est ça qu'on avait peur d'avoir perdu avec le titre"

L'Union Saint-Gilloise a passé un bon dimanche, s'imposant 5-0 contre Louvain. Guillaume François a participé à la fête en montant en fin de match.

Cela faisait depuis le 26 janvier que Guillaume François n'était plus apparu en match officiel. Contre Louvain, il a fait partie des cinq joueurs appelés à monter au jeu par Sébastien Pocognoli. Le latéral de 35 ans a soulagé Ousseynou Niang dans les cinq dernières minutes.

"Je suis là pour pousser le groupe à l'entraînement. J'ai fait une bonne préparation, en montant gentiment en puissance. Je me sens très bien. Il y avait quelques absents, je suis là aussi pour aider à pallier les blessés. Ces quelques minutes en fin de match me font forcément plaisir, c'est pour ça que je suis resté joueur", nous explique-t-il après la rencontre.

Mais plus que sa montée au jeu, c'est le tout bon match de l'équipe qui le satisfait : "On a mis pas mal de choses en place pendant la semaine, on a livré un bon match amical mercredi (victoire 6-0 contre Beveren). On avait quelques boulons à resserrer par rapport au premier match de la saison. La base était déjà bien présente, mais il fallait aller dans les détails. On n'a pas laissé grand-chose à Louvain".

Continuer avec la même envie

L'Union a commencé très fort, avec deux buts en moins de quatre minutes en première mi-temps, et un penalty accordé dès le début de la seconde. De quoi donner le ton de la saison, l'Union a toujours la dalle : "C'est ça qu'on avait peur d'avoir perdu avec le titre. On ne voulait pas de suffisance, parce que ça ne colle vraiment pas avec le club. On avait vraiment envie de prouver que cette fin de victoires est encore là".

"On doit encore s'améliorer, mais c'est le lot de tout le monde en fin de préparation. On est sur le bon chemin. Même si c'est toujours dangereux après des matchs comme ça : on croit que tout roule, c'est là qu'il faut être vigilant", poursuit-il.

François est un témoin privilégié de la bataille pour une place sur les ailes : en plus de lui, Alessio Castro-Montes, Ousseynou Niang, Anan Khalaili et Henok Teklab se battent pour occuper les deux rôles de piston : "Il y a une saine concurrence à tous les postes. Sur le côté, à un poste qui est sans doute le plus compliqué du football moderne, on a quatre mecs qui ont les poumons pour faire les aller-retours. Quand on sait qu'on aura 50 ou 60 matchs, c'est important. Des joueurs comme Niang et Khalaili peuvent encore passer des steps. Leur meilleur test, ce sera la Ligue des Champions".