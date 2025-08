Zorgane et Florucz, les deux transferts appelés à faire franchir un nouveau cap à l'Union ?

Malgré les quelques absences, l'Union n'a fait qu'une bouchée de Louvain hier. Les nouvelles recrues ont marqué des points (et des buts).

Pour bon nombre de D1A, perdre Franjo Ivanovic dans la semaine et devoir composer avec les (légères) blessures de Christian Burgess, Kamiel Van de Perre et Promise David aurait été un gros problème. Mais l'Union n'a plus rien du noyau étroit qui avait retrouvé la première division il y a quatre ans. Raul Florucz, Ross Sykes et Adem Zorgane ont intégré l'équipe et ont chacun fait un match plein.

Pour Florucz et Zorgane, il s'agissait d'une première : "Les nouveaux ont de la qualité et s'adaptent très rapidement, notamment par rapport à notre façon de jouer, certains n'avaient pas l'habitude de jouer comme ça avant, cela demande beaucoup d'énergie. On a fait beaucoup de séances vidéo durant la préparation pour leur faire comprendre notre philosophie, et ils l'ont bien comprise", se réjouit Guillaume François à notre micro.

Voilà déjà Florucz à trois buts en deux matchs : "Raul coche toutes les cases, il s'adapte très bien. Le projet de l'Union, c'est de donner un an aux nouveaux pour s'intégrer puis exploser l'année d'après. Il y a certains postes où on perd des joueurs, comme en attaque, Raul y répond déjà très bien. Ivanovic était comme ça aussi mais avait quand même connu un moment de moins bien, il faudra qu'on montre qu'on a appris certaines leçons", poursuit le latéral unioniste.

Encore un coup dans le mille pour l'Union ?

Les comparaisons vont forcément bon train avec le Croate, mais François nuance : "Ils ne sont pas tout à fait pareils. En plus des capacités offensives qu’il démontre, ce que j’apprécie chez Raul, c’est le travail défensif qu’il fournit. Il a déjà bien compris notre contre-pressing qui est l'une des clés de notre jeu. A l'Antwerp, il marque et fait une bonne mi-temps mais il lui manquait encore certaines choses par rapport à notre philosophie. Aujourd'hui, il a montré qu'il apprenait vite".

Au milieu de terrain, Adem Zorgane a également rayonné. Décisif sur le premier but, l'Algérien s'est montré très à l'aise techniquement, jouant toujours dans le bon tempo. Sébastien Pocognoli a apprécié sa première : "Il a apporté beaucoup de créativité, on a déjà vu sur le premier but pourquoi on l'avait mis sur le terrain. Le challenge pour lui, Charles (Vanhoutte) et Kamiel (Van de Perre), c'est d'être le plus complet possible. Pour qu'on ne doive pas faire des choix en fonction de profils plus défensifs ou offensifs. Pour s'adapter à n'importe quel match avec n'importe quel profil".