La Pro League tient son nouveau goleador, et c'est encore l'Union qui en profite : "Le résultat parle de lui-même"

Buteur lors de la première journée, Raul Florucz s'est offert un doublé face à Louvain, ce dimanche. L'Autrichien commence la saison en fanfare.

La Pro League tient-elle son nouveau goleador avec Raul Florucz ? C’est bien probable. Buteur à l’Antwerp lors de la première journée, l’attaquant autrichien s’est offert un doublé face à Louvain, ce dimanche.

Acheté au NK Olimpija Ljubljana pour cinq millions d’euros, il a réussi ses débuts avec les Unionistes. "Le résultat parle de lui-même. Nous avons très bien joué dès le début de la rencontre. Une belle performance et trois points, c’est le plus important. J’essaie toujours de marquer et je suis content de mes buts."

Raul Florucz dépose déjà son CV

Son deuxième but est l’un des plus beaux du week-end : un solo à l’extérieur du rectangle, conclu par une frappe croisée qui n’a laissé aucune chance à Tobe Leysen.

"Je pense avoir les qualités pour marquer des buts comme ce deuxième but, et je suis heureux de pouvoir le démontrer. Je veux gagner tous les matchs de championnat ; je n’aime pas les statistiques, donc je ne me concentre pas sur le titre de meilleur buteur. Le plus important, c’est que nous gagnions, peu importe qui marque."

Après avoir vendu Franjo Ivanovic, et alors que Promise David était absent sur blessure, l’Union semble avoir trouvé son nouveau serial buteur — un joueur qui risque de terroriser les pelouses de Pro League cette saison.