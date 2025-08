Pocognoli frappe fort avant de défier Leko et Rednic : "Se remettre au travail comme si on avait fait un match moyen"

L'Union Saint-Gilloise a livré une prestation remarquée contre Louvain. Sébastien Pocognoli est satisfait de ce qu'il a vu de la part de ses troupes.

La saison dernière, quand l'Union piétinait offensivement, nous avions tendance à rappeler la maxime (cliché mais révélatrice) voulant que les buts pouvaient parfois venir comme le ketchup. Cette saison, la première prestation référence est venue dès la deuxième journée, avec cette victoire 5-0 contre Louvain. Certes, OHL s'est présenté au Parc Duden de façon très naïve, avec un projet de jeu sans solution, mais la rencontre a prouvé que contrairement à pareille époque l'année dernière, la mécanique était déjà bien huilée.

"Pour nous, c'était un match très intéressant pour voir où se situait notre noyau avec des changements, des blessures. Dès la première minute, on était dans le match", reconnaît Sébastien Pocognoli. L'Union a montré ce qu'il voulait voir : "C'est très satisfaisant de marquer sur notre première occasion sur ce qu'on veut produire, avec la présence dans le rectangle amenée par Zorgane. On a fait 20 premières minutes d'un très haut niveau".

Du temps de jeu pour tout le monde

"On a logiquement connu un moment de moins bien, en laissant Louvain s'installer avec quelques phases arrêtées avec quelques fautes pas nécessaires. Le mot d'ordre, c'était de recommencer la deuxième mi-temps comme la première parce que 2-0, ça reste toujours un score piège. On marque sur une très belle phase de jeu, qui amène ce penalty", poursuit l'entraîneur saint-gillois.

Poco a même pu faire tourner son noyau : "Le score nous a permis de donner du temps de jeu à certains de se montrer, c'est très intéressant quand on sait que la préparation est très courte. C'est une belle soirée, pas parfaite, mais l'envie de marquer fait plaisir à voir".

Cerise sur le gâteau, les nouveaux dans le onze comme Florucz ou Zorgane ont été décisifs : "Le coach doit sentir ses choix, ça se prépare pendant la semaine. Tout le monde a rempli sa tâche aujourd'hui. C'est satisfaisant. Je suis aussi content de Kevin Rodriguez, qui a fait un super match, même s'il était triste de ne pas avoir marqué. C'était beau de voir le public l'encourager, c'est vraiment ça, l'Union. Il y a aussi eu beaucoup d'énergie positive de la part du groupe".

Mais l'Union sait qu'elle a encore beaucoup à travailler en prévision des adversaires plus coriaces : "Il ne faut pas trop s'emballer. On a fait une bonne prestation contre une bonne équipe, Louvain avait des ambitions positives, avec une composition assez offensive mais la semaine prochaine, ce sera un autre match à La Gantoise, avant de recevoir le Standard. Il faudra se remettre au travail comme si on avait fait un match moyen, même si ce n'est pas le cas".