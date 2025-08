David Hubert trop ambitieux pour Louvain ? Sa réponse sans détour après la claque subie à l'Union

David Hubert connaît une entame de match très frustrante avec Louvain. L'entraîneur des Universitaires veut persvérer.

Lors du match inaugural contre Charleroi, Louvain avait pris son adversaire à la gorge avec un premier quart d'heure de grande qualité, récompensé par l'ouverture du score. Cette fois, c'est son équipe qui a pris l'eau. En comptant la fin de match contre les Zèbres et le début de rencontre catastrophique au Parc Duden, OHL a enchaîné quatre buts encaissés en neuf minutes.

Une déception au vu de tout ce que David Hubert a mis en place cet été. L'ancien entraîneur d'Anderlecht n'a pas compté ses heures pour remodeler ce qui devait l'être. Hubert ne laisse rien au hasard, du choix du banc de touche le jour du match à la manière dont on range le matériel. La discipline est de mise, les retards sont sanctionnés.

Encore beaucoup de travail sur le plan mental

Les joueurs ont adhéré à cette façon de faire. Ewoud Pletinckx confirme que le groupe sait immédiatement ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Sur le terrain, David Hubert est également à pied d'oeuvre. Le staff multiplie les séances vidéo pour familiariser le groupe à la philosophie de jeu, voulue plus audacieuse.

Mais à Saint-Gilles, tout a immédiatement volé en éclats. Louvain passait le milieu de terrain pour la première fois que l'Union avait déjà marqué deux buts. "Nous n'étions pas à notre niveau aujourd'hui", reconnaît Hubert en conférence de presse. "On a réagi après le premier quart d'heure, c'était intéressant mais pas suffisant. On démarre aussi la deuxième mi-temps de manière dramatique. L'Union était meilleure et mérite sa victoire."

Son analyse est limpide : "On commet des erreurs simples, contraires aux bases du football. Ce que nous construisons est encore très fragile, et au moindre contretemps, on voit des joueurs retomber dans leurs travers. Il nous faut maintenant faire une analyse objective et honnête : revenir avec une telle défaite n'est vraiment pas ce dont nous avions besoin".

Le noyau mis à sa disposition est-il suffisamment qualitatif pour le football qu'il veut jouer ? "Aujourd'hui non. C'est aussi simple que ça. Dans la mesure où nous ne sommes pas parvenus à trouver les solutions que nous cherchions. Mais c'est aussi à nous, le staff, de travailler à cela en travaillant à l'entraînement". La semaine s'annonce studieuse avant d'affronter l'Antwerp, puis Genk.