Un changement majeur au milieu de terrain ? La composition probable du Standard à l'Antwerp

Déplacement tout aussi difficile que crucial pour le Standard, qui se rend à l'Antwerp ce dimanche dans le cadre de la 29e journée de Jupiler Pro League. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

C'est un déplacement difficile à l'Antwerp qui attend le Standard en cette 29e journée de Jupiler Pro League. Un stade dans lequel les Rouches ont concédé 17 buts lors de leurs quatre derniers déplacements, mais où ils devront s'imposer ce dimanche pour conserver une chance de disputer les Champions Play-Offs.

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard devrait pouvoir compter sur le retour de Matthieu Epolo dans les cages, pour autant que le portier congolais n'ait rien signalé de négatif après la dernière séance à laquelle il a pris part, comme le reste de ses coéquipiers, ce samedi.

Le gardien de 21 ans remplacerait donc Lucas Pirard, et sa cage serait défendue par une ligne de cinq défenseurs, composée de Henry Lawrence, David Bates, Ibe Hautekiet, Josué Homawoo et Gustav Mortensen. Pour rappel, Marlon Fossey et Steeven Assengue sont blessés, tandis que Daan Dierckx est apte à faire partie du groupe, mais semble encore trop juste physiquement pour prétendre à une place de titulaire.

Un retour de Casper Nielsen dans le onze de base du Standard ?

Au milieu de terrain, Vincent Euvrard a enregistré la semaine dernière le retour de Casper Nielsen, qui prétend désormais à une place de titulaire, puisque le Danois est capable de jouer entre 45 et 60 minutes. Il pourrait débuter la rencontre dans l'entrejeu aux côtés de Marco Ilaimaharitra et Ibrahim Karamoko, faisant passer le dispositif du 5-2-2-1 au 5-3-2, pour apporter davantage de liant entre la défense et l'attaque.

Pas encore capable de jouer 90 minutes, Nielsen pourrait être remplacé en cours de match par Teddy Teuma, qui devrait également être dans la sélection sauf en cas de mauvaise réaction après l'entraînement de samedi. Ce ne sera, par contre, pas le cas de Mohamed El Hankouri, diminué par une blessure depuis la réception de La Louvière et qui ne sera pas du déplacement au Bosuil.



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Généralement utilisé sur le côté gauche, Rafiki Saïd pourrait donc retrouver la position plus centrale qu'il a déjà occupée dans ce système. Le Comorien accompagnerait Dennis Ayensa, qui a toujours la préférence de Vincent Euvrard au détriment de Thomas Henry, Timothé Nkada, voire René Mitongo. Adnane Abid et Tobias Mohr prendraient donc place sur le banc, au même titre que Bernard Nguene, décisif à Zulte.

La composition probable du Standard à l'Antwerp : Epolo - Lawrence, Hautekiet, Bates, Homawoo, Mortensen - Ilaimaharitra, Karamoko, Nielsen - Saïd, Ayensa.