Une nouvelle blessure, mais plusieurs retours : les nouvelles du noyau du Standard avant l'Antwerp

Nouveau déplacement crucial pour le Standard, qui se rendra à l'Antwerp ce dimanche avec l'ambition de rester dans la course aux Champions Play-Offs, voire de chiper la sixième place. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard pourrait récupérer Matthieu Epolo et Teddy Teuma.

Après sa victoire acquise sur le fil à Zulte Waregem, dimanche dernier, le Standard se déplacera à l'Antwerp, ce dimanche (16h00) dans le cadre de la 29e journée de Pro League, avec encore et toujours l'obligation de prendre les trois points pour rester dans la course aux Champions Play-Offs, et éventuellement chiper la sixième place selon les autres résultats du week-end.

Une rencontre préfacée par Vincent Euvrard, ce vendredi en conférence de presse, qui a confirmé les forfaits déjà connus de Steeven Assengue et Marlon Fossey, ainsi que celui de Mohamed El Hankouri, diminué depuis la rencontre face à La Louvière. Trois joueurs qui ne se sont pas entraînés en collectif cette semaine et qui manqueront encore quelques semaines.

Fossey, Assengue et El Hankouri, les trois seuls absents

L'entraîneur du Standard a par contre donné quelques bonnes nouvelles : Daan Dierckx s'est entraîné toute la semaine avec le groupe et est disponible pour le déplacement à l'Antwerp, au même titre que Casper Nielsen, qui était monté au jeu pour les cinq dernières minutes du déplacement à La Louvière et qui pourrait jouer "entre 45 et 60 minutes" au Bosuil.

Vincent Euvrard doit encore trancher concernant Matthieu Epolo et Teddy Teuma, qui se sont entraînés cette semaine, mais pour qui revenir dès le déplacement à l'Antwerp pourrait être synonyme de risque de rechute. Une évaluation finale sera réalisée après la dernière séance de ce samedi.

Pas de gestion possible pour les menacés de suspension

"On prendra la meilleure solution pour l'équipe et pour le club, en calculant les différentes possibilités. Les joueurs qui ont remplacé les absents l'ont bien fait lors des quatre derniers matchs. Beaucoup de joueurs savent répondre présents, et ceux qui reviennent permettent d'avoir un effectif plus compétitif qu'il y a quelques semaines, avec plus d'options. C'est ce dont on aura besoin pour aller au bout."





Enfin, le T1 des Rouches devra veiller aux joueurs sous la menace d'une suspension, qui sont au nombre de trois : Marco Ilaimaharitra (qui pourrait manquer deux matchs), Adnane Abid et Thomas Henry. "Mais on ne peut pas dénaturer un joueur qui rentre dans des matchs aussi importants. On peut difficilement parler d'une gestion. S'il faut prendre une carte jaune qui est nécessaire, il faut la prendre. Même si ce n'est pas toujours nécessaire d'en prendre une", a conclu Vincent Euvrard.