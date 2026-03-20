Interview "Ce match vaut 1,5 point, mais c'est déjà ça" : au Standard, Vincent Euvrard garde sa ligne de conduite

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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"Ce match vaut 1,5 point, mais c'est déjà ça" : au Standard, Vincent Euvrard garde sa ligne de conduite
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Vincent Euvrard fera tout pour que le Standard ne retrouve pas son habituel et abyssal niveau des Europe Play-Offs. Le T1 des Rouches veut surfer sur la vague positive des sept derniers matchs, se battre pour le dernier ticket européen et préparer, déjà, la saison prochaine.

C'est avec une déception légitime que le groupe du Standard a vécu son éviction de la course au top 6. Il reste, cependant, un ticket européen à décrocher pour les Rouches, via des Europe Play-Offs qui ne leur ont jamais vraiment souri. En conférence de presse ce vendredi, Vincent Euvrard évoquait la question de la motivation dans cette mini-compétition que le club liégeois a souvent délaissée.

"Dans ma tête et dans celle d’un groupe professionnel, tu joues chaque match pour le gagner, pour dominer ton adversaire et t’améliorer individuellement et collectivement. On va aborder ce match de la même façon. On va l'attaquer pour gagner, marquer autant que possible et garder la clean sheet. Pour le reste, on verra après", a-t-il assuré, en référence à un éventuel miracle de terminer finalement dans le Top 6.

Une rencontre qui vaut 1,5 point, mais que le Standard veut gagner

C'est cependant déjà clair dans la tête de Vincent Euvrard et de son groupe : ce sont les Europe Play-Offs qu'il faut préparer, et cette rencontre face à Westerlo, à égalité de points, en est un bon préambule.

"Ce match vaut un point et demi car ce sera divisé par deux, mais c’est déjà ça par rapport à un concurrent direct. Et on y revient, un joueur professionnel doit toujours avoir de la fierté dans ce qu’il met sur le terrain, et chaque chose qu'il fait. Le caractère, à l'image de Mohr la semaine dernière, qui était déçu de ne pas jouer et qui marque cinq minutes après son entrée, et des autres qui sont bien montés."

Le T1 des Rouches ne change donc pas le discours qu'il tient depuis son arrivée : s'il a signé pour un an et demi, c'est pour construire un projet sur le moyen terme, avec l'ambition finale de disputer les Champions Play-Offs. L'ancien T1 de Dender n'est là que depuis un peu plus de six mois, et chaque match joué le sera dans l'optique de se rapprocher petit à petit des candidats au Top 6 en vue de la saison prochaine.

Les coachs avant moi n’ont pas dit qu’ils n’allaient pas prendre une victoire"

"Il n’y a pas une autre méthodologie de travail dans les Play-Offs. On travaille au quotidien pour s'améliorer dans tous les secteurs et préparer le groupe pour battre chaque adversaire. On doit comprendre dans ce club qu'avec une victoire sur les 32 derniers matchs de Play-Offs 2, on ne construit pas quelque chose de bien sur la durée et on ne fait que des one-shot."

"Tu essaies le top 6, tu n'y arrives pas, puis tu retombes à la douzième place. C’est ce qu'il s’est passé chaque fois... Je sais que mes mots ne vont pas peser aujourd’hui car les autres coachs avant moi n’ont pas dit qu’ils n’allaient pas prendre une victoire, donc on doit montrer par nos actes notre volonté de faire quelque chose dans les Play-Offs 2", a-t-il martelé.

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