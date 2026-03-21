Interview Avant les Play-Offs, Vincent Euvrard fait le point sur son chantier au Standard : "On a tant à améliorer"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Avant les Play-Offs, Vincent Euvrard fait le point sur son chantier au Standard : "On a tant à améliorer"
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Vincent Euvrard a fait le point sur le chantier qu'il entreprend au Standard depuis son arrivée fin août dernier. Malgré une série en cours de cinq matchs sans défaite, les points d'amélioration sont encore très nombreux pour les Rouches dans l'optique de viser les Champions Play-Offs.

Pas question de prendre les Europe Play-Offs à la légère pour Vincent Euvrard. L'entraîneur du Standard veut faire le maximum pour décrocher le ticket européen et espère naturellement que le scénario des dernières années ne se répétera pas en bord de Meuse.

Présent en conférence de presse ce vendredi, deux jours avant la réception de Westerlo dans le cadre de la dernière journée de la phase classique, le T1 des Rouches a également mis l'accent sur la continuité du projet qu'il met en place, avec l'objectif de continuer à fortifier le noyau durant cette fin de saison pour se montrer, enfin, vraiment compétitif la saison prochaine.

Euvrard et son groupe ont du pain sur la planche. Si tu veux un jour atteindre le top 6, tu dois jouer et t'entraîner chaque jour comme une équipe du Top 6, et montrer dans ces Play-Offs que tu peux déjà atteindre ce niveau. On a tant de choses à améliorer qui n’ont pas été à niveau pendant la saison qu’on a de quoi faire", a-t-il déclaré, avant d'énumérer.

Une montagne de points à améliorer au Standard

"On doit réduire le nombre de cartes rouges et les cartes de manière générale, on doit augmenter les buts et les occasions créées de manière conséquente, parce qu'on ne marque même pas un but par match. On doit aussi encore mieux défendre, réduire notre nombre de grosses défaites, car deux fois quatre et trois fois trois, cela fait 17 buts encaissés en 5 matchs, et on doit aussi améliorer notre nombre de points pris après avoir été mené (un seul contre l'Antwerp en treize matchs), et les points pris à domicile contre les quatre derniers."

Lire aussi… "Il en abuse parfois" : le plus grand défaut de Vincent Euvrard expliqué par son ancien adjoint
Une quantité de points d'amélioration, donc, qui sont tout autant de raisons pour lesquelles le Standard ne disputera pas les Champions Play-Offs cette saison. "Si on parvient à gommer tout ça et à dominer les Play-Offs 2, on aura notre mot à dire pour le top 6 la saison prochaine", a conclu Vincent Euvrard, bien décidé donc à ce que le Standard ne passe pas à nouveau à travers ses Europe Play-Offs.

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